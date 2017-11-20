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Бывший директор Nordea Герд Мюллер возглавит Nordecon ({{commentsTotal}})

Экономика
Герд Мюллер.
Герд Мюллер. Автор: Tallinn Music Week
Экономика

Новым руководителем строительной компании Nordecon с 8 января 2018 года станет бывший руководитель эстонского филиала Nordea Герд Мюллер.

Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщила пресс-служба строительной компании.

Герда Мюллера было решено назначить руководителем предприятия на состоявшемся в пятницу заседании совета Nordecon AS. По решению совета, Мюллер будет отвечать за общее руководство Nordecon и за организацию работы правления предприятия, а также за стратегическую координацию работы дочерних предприятий Nordecon.

Ранее Мюллер работал в банковской сфере и налоговой службе: в 1992-2001 в банке Hansapank и позднее Swedbank на должностях руководителя отделов, позднее в качестве члена правления, в 2001-2002 — на посту руководителя консалтинговых услуг в эстонском филиале фирмы финансовых услуг Arthur Andersen, в 2002-2008 годах был руководителем регионального отделения EuroProcessing International (позднее First Data), в 2009-2015 годах руководил региональными отделениями TAG Systems Finland (позднее EVRY Card Services) и в 2015-2017 был руководителем Балтийской службы развития Nordea и главой эстонского филиала банка.

Герд закончил факультет экономики Таллиннского технического университета.

Концерн Nordecon состоит из предприятий, специализирующихся на проектном управлении и генеральных подрядах в сфере строительства зданий и сооружений. Предприятия концерна работают в Эстонии, Украине, Финляндии и Швеции. Головная компания, акционерное общество Nordecon, зарегистрирована и расположена в Таллинне, Эстонии.

В последнее время фирма выигрывала многомиллионные контракты на строительство крупных объектов в Эстонии, в том числе военного городка в Тапа, перекрестка Хааберсти в Таллинне и дополнительных полос для обгона на шоссе Таллинн-Тарту.

Консолидированный доход от продаж в концерне в 2016 году составил 183 млн евро. В Nordecon в настоящее время работает около 740 человек. С 2006 года акции головной компании котируются в основном списке Таллиннской биржи NASDAQ.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS

nordecon


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