Прогноз погоды на понедельник, 20 ноября

С нового года все желающие получат возможность проверять в публичной базе данных Авторегистра, какие автомобили могут использоваться только для служебных поездок, и сообщать Налогово-таможенному департаменту (НТД), если сосед или знакомый пользуется таким автомобилем для частных поездок.