Прогноз погоды на понедельник, 20 ноября

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О погоде рассказывает синоптик Ольга Мятлик
О погоде рассказывает синоптик Ольга Мятлик
План по захвату российского рынка подтолкнул эстонского производителя пельменей - фирму UVIC - к краю финансовой пропасти. Кредиторы требуют от компании 10 млн евро.
С пятницы по воскресенье в качестве подарка ко дню рождения Эстонской Республики в Выставочном центре Таллинна пройдут крупнейшие в Европе соревнования по робототехнике - Robotex.
С нового года все желающие получат возможность проверять в публичной базе данных Авторегистра, какие автомобили могут использоваться только для служебных поездок, и сообщать Налогово-таможенному департаменту (НТД), если сосед или знакомый пользуется таким автомобилем для частных поездок.
Председатель Социал-демократической партии Эстонии Евгений Осиновский заявил на Международной конференции по теме интеграции в Таллинне, что политика гражданства Эстонии полностью провалилась.
В воскресенье, 19 ноября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.