В пятницу в Таллинне начнутся крупнейшие в Европе соревнования по робототехнике - Robotex ({{commentsTotal}})
С пятницы по воскресенье в качестве подарка ко дню рождения Эстонской Республики в Выставочном центре Таллинна пройдут крупнейшие в Европе соревнования по робототехнике - Robotex.
В течение трех дней посетители мероприятия смогут принять участие в соревнованиях по робототехнике, конференциях и различных тематических мастерских.
Robotex - посвященное высоким технологиям мероприятие для всей семьи, где найдется занятие для участников, зрителей, и просто любопытных любого возраста.
В этом году ожидается более 20 000 гостей, свыше 2500 участников, а также рекордное количество роботов - более 1400.
Соревнования проходят при сотрудничестве Таллиннского технического университета и Тартуского университета.
Robotex пройдет в Выставочном центре в Таллинне с 24 по 26 ноября.
Видео с мероприятия 2016 года:
Редактор: Дина Малова