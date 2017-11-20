В пятницу в Таллинне начнутся крупнейшие в Европе соревнования по робототехнике - Robotex

С пятницы по воскресенье в качестве подарка ко дню рождения Эстонской Республики в Выставочном центре Таллинна пройдут крупнейшие в Европе соревнования по робототехнике - Robotex.

В течение трех дней посетители мероприятия смогут принять участие в соревнованиях по робототехнике, конференциях и различных тематических мастерских.

Robotex - посвященное высоким технологиям мероприятие для всей семьи, где найдется занятие для участников, зрителей, и просто любопытных любого возраста.

В этом году ожидается более 20 000 гостей, свыше 2500 участников, а также рекордное количество роботов - более 1400.

Соревнования проходят при сотрудничестве Таллиннского технического университета и Тартуского университета.

Robotex пройдет в Выставочном центре в Таллинне с 24 по 26 ноября.

Видео с мероприятия 2016 года: