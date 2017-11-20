Рабочая группа по демографической политике проведет первое открытое заседание

Созданная в Рийгикогу рабочая группа, перед которой поставлена задача найти пути выхода из демографического кризиса Эстонии, проведет в понедельник первое заседание.

Заседание рабочей группы начнется в понедельник в 13:00 в конференц-зале Рийгикогу. Прямую трансляцию можно посмотреть в интернете на сайте Рийгикогу.

Руководит рабочей группой председатель комиссии по проблеме для решения кризиса рождаемости Сирет Котка-Репинская. Членами группы являются ученые и представители заинтересованных групп и государственных учреждений.

Рабочая группа создана для составления основ демографической политики на период 2018–2035 гг., из которой должны будут исходить все законы и программы развития.

Основы демографической политики на период 2018–2035 гг. планируется представить Рийгикогу не позднее февраля 2018 года.

Рабочая группа была сформирована спустя год после подписания коалиционного договора между Центристской партией, Социал-демократической партией и Союзом отечества и Res Publica (IRL), в котором демографическая проблема была названа главным вызовом Эстонии.

"Наш главный вызов заключается в поиске решения проблем, связанных с народонаселением Эстонии. Каждый проект закона и программный документ должен вносить свой вклад в преодоление кризиса народонаселения и сдерживание эмиграции", - говорится в документе.

В программе действий правительства на 2016-2019 годы первой общей целью указано увеличение численности населения Эстонии, а показатели ее реализации установлены в виде увеличения суммарного коэффициента рождаемости с 1,58 в 2015 году до 1,67 в 2019 году, а также сохранения до 2019 года численности населения на уровне 2016 года (1 315 944 человек).