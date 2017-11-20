Центральный район города возглавит бывший советник Канцлера права Владимир Свет, районом Нымме будет руководить Грете Шиллис, в Пирита назначили руководителем Алину Тубли, а в Кристийне - Януса Рийбе.

Владимир Свет известен в Эстонии как организатор конференции TEDx Lasnamäe. Он был председателем молодежного горсобрания Таллинна, занимал пост зампреда младоцентристов, а до того, как стать советником Мадизе, трудился в управе Кесклинна.

В апреле 2016 года после перехода на работу в команду Юлле Мадизе вышел из Центристской партии, поскольку этого потребовал Закон о канцлере права, налагающий запрет на партийную деятельность на всех работников канцелярии.

"Мне по прежнему близки идеалы Центристской партии, основанные на равноправии, принципе защиты меньшинств, неприятии радикализма", - говорил тогда Свет rus.err.ee.