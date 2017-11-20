Владимир Свет может стать новым старейшиной Кесклинна

Новым старейшиной столичного района Кесклинн может стать до последнего времени работавший советником канцлера права Юлле Мадизе Владимир Свет (25).

Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, по информации которого, в минувшую пятницу у Света был последний рабочий день в канцелярии канцлера права.

На вопрос, станет ли он новым старейшиной Кесклинна, Владимир Свет ответил так: "Я не могу это подтвердить. Подтвердить это может только мэрия Таллинна".

Мэр Таллинна Таави Аас на звонок корреспондента rus.err.ee не ответил.

Таллиннский совет Центристской партии соберется для утверждения старейшин четырех районов столицы - Кесклинна, Кристийне, Пирита и Нымме - в понедельник вечером.

Владимир Свет известен в Эстонии и как организатор конференции TEDx Lasnamäe. Он был председателем молодежного горсобрания Таллинна, занимал пост зампреда младоцентристов, а до того, как стать советником Мадизе, трудился в управе Кесклинна.

В апреле 2016 года после перехода на работу в команду Юлле Мадизе вышел из Центристской партии, поскольку этого потребовал Закон о канцлере права, налагающий запрет на партийную деятельность на всех работников канцелярии.

"Мне по прежнему близки идеалы Центристской партии, основанные на равноправии, принципе защиты меньшинств, неприятии радикализма", - говорил тогда Свет rus.err.ee.