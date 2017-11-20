Лоукостер Wizz Air в конце сентября 2018 года начнет полеты из Таллинна в Лондон

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air в конце сентября 2018 года начнет полеты из Таллинна в Лондон; полеты будут совершаться четыре раза в неделю.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании, отметив, что первые рейсы на линии состоятся 17 сентября 2018 года. Самолеты предприятия будут летать между Таллиннским аэропортом и международным аэропортом Лондона Лутоном, который находится на окраине города Лутон, в Бедфордшире, в 48 км от Лондона.

Полеты будут совершаться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям.