Эстония потеряла три строчки в мировом рейтинге по уровню развития инфотехнологий

По уровню развития информационных и телекоммуникационных технологий Эстония среди 176 стран мира заняла 17-е место, опустившись на три строчки по сравнению с рейтингом 2016 года.

Такие данные приводятся в последнем рейтинге Международного телекоммуникационного союза (англ. International Telecommunication Union, ITU), сообщило в понедельник, 20 ноября, агентство BNS.

Эстония среди 176 стран мира заняла 17-е место с результатом 8,14 балла. В рейтинге 2016 года Эстония заняла 14-е место с результатом 8,16 балла.

Литва расположилась на 41-й строчке (7,19 балла), а Латвия - на 35-й (7,26 балла).

Первое место в мире заняла Исландия (8,89 балла), опередившая лидера прошлого года Южную Корею (8,85 балла).