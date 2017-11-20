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Эстония потеряла три строчки в мировом рейтинге по уровню развития инфотехнологий ({{commentsTotal}})

Экономика
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Steve Johnson/Creative Commons
Экономика

По уровню развития информационных и телекоммуникационных технологий Эстония среди 176 стран мира заняла 17-е место, опустившись на три строчки по сравнению с рейтингом 2016 года.

Такие данные приводятся в последнем рейтинге Международного телекоммуникационного союза (англ. International Telecommunication Union, ITU), сообщило в понедельник, 20 ноября, агентство BNS.

Эстония среди 176 стран мира заняла 17-е место с результатом 8,14 балла. В рейтинге 2016 года Эстония заняла 14-е место с результатом 8,16 балла.

Литва расположилась на 41-й строчке (7,19 балла), а Латвия - на 35-й (7,26 балла).

Первое место в мире заняла Исландия (8,89 балла), опередившая лидера прошлого года Южную Корею (8,85 балла).

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS

инфотехнологиимеждународный телекоммуникационный союз


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