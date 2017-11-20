Умерла бывшая первая ракетка мира Яна Новотна

Чешская теннисистка Яна Новотна умерла в возрасте 49 лет. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной федерации (WTA).

Спортсменка скончалась 19 ноября в Чехии от рака, с которым она боролась в течение нескольких лет, передает в понедельник Lenta.ru.

За свою жизнь теннисистка одержала победы на 24 турнирах в одиночном разряде, в том числе — на Уимблдоне-1998. На ее счету еще 76 побед в парном разряде. Новотна — двукратный серебряный призер Олимпийских игр в парах (1988-й и 1996 год), также она завоевала бронзу в одиночных соревнованиях (1996-й).

Чешка занимала первое место в рейтинге WTA в парном разряде и второе — в одиночном.