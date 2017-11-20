Эстония начала подготовку к изменению порядка выбора президента

В минувший четверг состоялась первая встреча созданной две недели назад в парламенте межфракционной рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию ЭР, нацеленных на изменение ныне действующей системы президентских выборов. В этом году должна состояться еще одна встреча, а первые законопроекты, как ожидается, появятся уже в начале следующего года. Об этом в интервью нашему корреспонденту Владимиру Ойжинскому заявил спикер Рийгикогу Эйки Нестор: