Таави Пукк может войти в правление Таллиннского телевидения

Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил портал ERR Uudised.

Пукк сказал ERR, что он пока не отправлял заявление о выдвижении своей кандидатуры, но считает работу на Таллиннском телевидении интересным вызовом. "Конкурс продолжается, это, несомненно, интересное место работы", - сказал центрист.

Он подтвердил, что с поста старейшины Кесклинна он точно уйдет. "Я знал, куда я иду, и как долго продлятся эти полномочия", - сказал Пукк, который был назначен на эту должность в январе текущего года вместо Алара Няэме, осужденного судом за присвоение бюджетных средств.

По информации ERR, новым старейшиной Кесклинна может стать 25-летний юрист Владимир Свет, до последнего времени работавший советником канцлера права Юлле Мадизе.

До назначения старейшиной Кесклинна 28-летний Пукк занимал должности пресс-секретаря Центристской партии и советника по связям с общественностью Таллиннской горуправы.

В настоящее время в правление Таллиннского телевидения входит только Рево Раудъярв. 15 ноября совет столичного телеканала объявил конкурс на поиск нового члена правления, срок подачи заявок на который истекает 23 ноября. На предыдущий конкурс поступило шесть заявок, но 1 ноября он был признан провалившимся из-за отсутствия подходящих кандидатов.