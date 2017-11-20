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Анетт Контавейт и Кайа Канепи начнут новый сезон турниром в Брисбене ({{commentsTotal}})

Спорт
Анетт Контавейт и Кайа Канепи.
Анетт Контавейт и Кайа Канепи. Автор: Postimees/Scanpix
Спорт

Сильнейшие теннисистки Эстонии - Анетт Контавейт (WTA 34) и Кайа Канепи (WTA 100) - откроют новый сезон турниром в австралийском Брисбене, который пройдет с 31 декабря по 7 января.

Об этом спортсменки заявили в понедельник, 20 ноября, на пресс-конференции в Таллинне.

"Сначала я сыграю в Брисбене, затем - в Сиднее, а после этого начнется уже Australian Open", - сказала Контавейт.

"Я тоже начну новый сезон в Брисбене", - отметила Канепи.

Говорить о своих конкретных планах на предстоящий год Кайа Канепи не захотела, сказав, что главное - это играть в теннис.

"Я буду стремиться к попаданию в первую двадцатку мирового рейтинга", - сказала Контавейт.

Во вторник, 21 ноября, в выставочном матче Кайа Канепи сыграет против Анетт Контавейт.

Редактор: Сергей Михайлов

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