На стройке в Йыгевамаа обнаружен нелегальный рабочий из Украины

При проверке предприятий в Йыгеваском уезде был обнаружен рабочий из Украины, не имевший законных оснований для работы в Эстонии.

Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Проверка различных предприятий в Йыгевамаа проводилась 18 ноября сотрудниками службы пограничного и миграционного надзора Лыунаской префектуры.

В ходе рейда проверялось наличие у работников предприятий законных оснований для пребывания и работы в Эстонии. В общей сложности были проверены 50 человек, среди которых не было обнаружено разыскиваемых полицией или не имевших законного основания для пребывания в Эстонии лиц.

Однако на одной стройплощадке был обнаружен гражданин Украины, у которого отсутствовало законное основание для работы в Эстонии. В его отношении возбуждено производство.