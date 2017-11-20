Экспресс-тесты на ВИЧ пока не выявили новых случаев заражения

За первые три дня организованных Институтом развития здоровья экспресс-тестов на ВИЧ, которые проводятся в торговых центрах по всей Эстонии, пока не выявлено новых случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека.

Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщило агентство BNS.

"Ни одного случая позитивной реакции на ВИЧ выявлено пока не было. В течение трех дней экспресс-тесты провели 396 человек", - сообщила агентству пресс-секретарь института Геа Отса.

Общеевропейская неделя тестирования на ВИЧ началась в Эстонии 17 ноября и продлится до 24 ноября. В течение этого времени в торговых центрах по всей Эстонии будут открыты кабинеты экспресс-тестирования.

Цель кампании — повысить информированность людей о ВИЧ и призвать жителей страны к регулярной проверке своего здоровья.

Тестирование анонимное и бесплатное, а результат можно получить через несколько минут. Экспресс-лаборатории будут работать в разное время в Таллинне, Нарве, Йыхви, Тарту, Пярну, Раквере, Выру и Пайде.

В понедельник тест можно пройти в йыхвиском Jewe Keskus с 16:00 до 19:00, в тартуском торговом центре Lõunakeskus с 16:00 до 19:00, а также в кабинете 408 больницы Ярваского уезда в Пайде с 15:00 до 16:00.