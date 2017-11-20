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В Эстонию пытались ввезти нелегально сигареты из Кыргызстана ({{commentsTotal}})

Эстония
Пункт пропуска Лухамаа.
Пункт пропуска Лухамаа. Автор: google maps
Эстония

В автомобиле Mercedes-Benz эстонская таможня на пункте пропуска Лухамаа обнаружила спрятанные 1406 пачек сигарет с акцизными марками Кыргызстана. По факту контрабанды сигарет начато дело об административном нарушении.

Как сообщила Лыунаская префектура, 17 ноября в 18:30 на пункт пропуска Лухамаа в Южной Эстонии прибыл автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял 33-летний гражданин России, постоянно проживающий в Эстонии.

В автомобиле таможенники с помощью рентгеновского аппарата обнаружили спрятанные пачки сигарет с акцизными марками Кыргызстана. Таможня начала административное дело по факту контрабанды и причастности к ней водителя автомобиля.

Редактор: Артур Тооман

контрабанда сигаретпункт пропуска лухамаа


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