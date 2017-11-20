В куриных яйцах эстонского производства фипронил не обнаружен

В пробах куриных яиц, взятых Ветеринарно-продовольственным департаментом у эстонских производителей, не обнаружен опасный пестицид фипронил.

Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщила пресс-служба департамента.

В сообщении отмечается, что на лабораторный анализ была направлена продукция пятнадцати эстонских производителей яиц, в том числе семи экологических ферм.

Ни в одной пробе не был обнаружен как фипронил, так и какие-либо другие опасные вещества.

Кроме того, были взяты пробы куриного мяса на одном крупном предприятии, в которых фипронил также не обнаружили.

В общей сложности был проведен анализ 22 проб куриных яиц и мяса.

В сентябре и октябре Ветеринарно-продовольственный департамент на 30 крупных птицефермах проверил наличие у птиц паразитов, а также пестицидов, которые используются для борьбы с ними. Выяснилось, что на эстонских птицефермах запрещенные средства для борьбы с паразитами не используются.

Скандал с фипронилом

Летом этого года бельгийские власти проинформировали Европейскую комиссию об обнаружении зараженных фипронилом куриных яиц. Запрещенный пестицид незаконно применялся для борьбы с куриным клещем.

Первоначально зараженные яйца обнаружили на бельгийских и голландских птицефермах, а 5 сентября сообщалось, что яйца или яичные продукты с пестицидом были обнаружены в 45 странах мира: практически во всех государствах ЕС (кроме Литвы и Хорватии), а также в США, России, ЮАР, Израиле и многих других странах.

В Эстонии зараженных яиц не было обнаружено, но в страну была поставлена партия яичного порошка с фипронилом, который используется в предприятиях общественного питания для приговления омлетов и других блюд.