Дмитрий Дмитриев обещает взять под личный контроль програму развития Ида-Вирумаа

Рийгикогу официально утвердили новый состав финансовой комиссии. Место Андрея Новикова, который теперь занимает пост вице-мэра Таллинна, займет Дмитрий Дмитриев, который до этого входил в состав социальной комиссии. По словам Дмитриева, став членом финансовой комиссии, он приобретет больше возможностей для активного продвижения и участия в разработке программы развития Ида-Вирумаа.

По словам Дмитриева, ему, как уроженцу Ида-Вирумаа и председателю одноименной парламентской группы поддержки, важно развитие этого региона. В течение этого года под эгидой парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа и Министерства финансов уже прошло несколько рабочих встреч. На данный момент необходимо достичь соглашения в вопросе финансирования программы.

"Как член финансовой комиссии я смогу активнее заниматься этим вопросом, у меня появятся дополнительные рычаги воздействия и возможность более тесного сотрудничества с различными ведомствами", –объяснил Дмитриев причину своего перехода из одной комиссии в другую.

Политик добавил также, что в ближайшее время важно определить, как основные пункты программы развития региона, так и схему финансирования самой программы.