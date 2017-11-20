Написавшая книгу про Ансипа журналистка усилила EKRE

Cоветник по СМИ парламентской фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Кадри Паас, которая в 2014 году вместе с Катарийной Крючковой написала скандальную книгу про Андруса Ансипа, пополнила ряды консерваторов.

Как выяснил портал rus.err.ee, в понедельник, 20 ноября, Паас была внесена как член партии EKRE в Коммерческий регистр.

Паас, которая до этого не состояла ни в одной из партий, стала работать в парламентской фракции EKRE в апреле 2017 года.

На муниципальных выборах, прошедших 15 октября, баллотировалась по списку EKRE в волости Виймси и набрала 76 голосов, чего не хватило для попадания в волостное собрание.

До работы в Рийгикогу Паас была известна как журналистка. Она писала для таких изданий, как Eesti Päevaleht, Delfi, Äripäev и Õhtuleht.

В 2014 году в свет вышла книга Паас и Крючковой "Андрус Ансип — умный мальчик с плохим характером". Во время работы над книгой Паас и Крючкова обратились к тогдашнему премьер-министру Эстонии Ансипу с просьбой о сотрудничестве, однако он ответил отказом, сославшись на отсутствие времени и интереса. В то же время Ансип не был против выхода книги.

После выхода книги предприниматель Александр Кофкин подал в суд на журналисток. Иск касался содержания одной из глав книги под заголовком "Пестрое прошлое Ансипа", где рассказывается о созданном при участии Кофкина в конце 80-х годов совместном эстонско-швейцарском предприятии Estkompexim, а также о возможной связи предпринимателя с Комитетом госбезопасности СССР. Кофкин долгие годы являлся работодателем Ансипа.

В мае 2016 года авторы книги про Ансипа окончательно проиграли судебную тяжбу Кофкину и должны были выплатить ему 5000 евро.