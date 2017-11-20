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Жестокое убийство в таллиннском ночном клубе: прокуратура обвиняет братьев Круузимяги ({{commentsTotal}})

Эстония
Клуб
Клуб "Посейдон" в 2015 году Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила обвинения Эрику и Стену Круузимяги в жестоком убийстве двух человек в таллиннском ночном клубе "Посейдон", которое произошло 16 января.

Кроме того, обвинения были предъявлены еще двум мужчинам: Эдуарду (сокрытие преступления) и Сийму (применение физического насилия и сокрытие преступления), передает пресс-служба прокуратуры.

Обвиняемые и их жертвы (два человека) вместе проводили время и употребляли алкоголь, однако затем произошла ссора. Эрик, который является одним из владельцев клуба "Посейдон", Стен и Сийм избивали жертв ногами и руками, причинив им небольшие повреждения. Однако, когда жертвы уже лежали на полу, Эрик и Стен каждому из них нанесли более десяти ударов ножом.

Потерпевшие скончались от полученных ранений на месте происшествия.

Чтобы скрыть следы преступления, трупы были отвезены на территорию находящегося в Вильяндимаа хутора. Тела захоронили под баней. Связанные с преступлением вещи обвиняемые выбросили в колодец. Кроме того, 22 января для заметания следов Стен Круузимяги и Сийм 22 января устроили пожар в клубе "Посейдон".

Все обвиняемые. которые ранее уже наказывались в уголовном порядке за различные преступления, находятся под стражей. Эрик Круузимяги ранее уже сидел в тюрьме за убийство.

Как отметила прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры по особым делам Эндла Юльвисте, подобные жестокие убийства происходят в Эстонии крайне редко. "Хотя обычно убийства происходят в результате пьяной ссоры, в данном случае совершившие преступление предприняли особые усилия - трупы спрятали там, где, по их мнению, никто искать не станет, а для сокрытия улик подожгли само место происшествия. Однако в ходе расследования удалось собрать достаточно свидетельств для того, чтобы отдать под суд двух человек, обвиняемых в убийстве", - отметила Юльвисте.

За убийство с отягчающими обстоятельствами Пенитенциарный кодекс предусматривает тюремное заключение от 8 до 20 лет или пожизненный срок.

Расследование провела Пыхьяская префектура полиции, руководила следствием Пыхьяская окружная прокуратура.

В октябре еженедельник Eesti Ekspress сообщил, что жертвами инцидента в баре "Посейдон" стали Лаури Меримаа и Сергей Перманов, входившие в так называемую Кемеровскую преступную группировку.

Редактор: Виктор Сольц

клуб посейдонстен круузимягиэрик круузимягикемеровская преступная группировка


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