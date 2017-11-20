Немецкие социал-демократы окончательно отвергли коалицию с Меркель

Правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) приняло в понедельник решение не вступать в переговоры с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Ангелы Меркель по формированию коалиции.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на принятый политиками документ, передает в понедельник, 20 ноября, агентство ТАСС.

По итогам прошедших 24 сентября выборов в Бундестаг прошли шесть партий, но ни одна из них не набрала большинства голосов. В 709-местном парламенте ХДС/ХСС получил 246 мест, СДПГ 153 места, Альтернатива для Германии 94 места, Свободная демократическая партия 80 мест, Левая партия 69 мест и Союз 90/Зеленые 67 мест.

Арифметически в стране мог сформироваться один из двух вариантов правительства большинства: с участием СДПГ и блока ХДС/ХСС или коалиция под названием "Ямайка" в составе ХДС/ХСС, "зеленых" и Свободной демократической партии.

Переговоры о создании "Ямайки" в ночь на понедельник провалились. Теперь же после окончательного отказа СДПГ войти в кабмин Меркель не сможет сформировать правительство большинства.

В сложившейся ситуации не исключен вариант проведения повторных выборов в Бундестаг.