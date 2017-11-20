ФОТО: Тауно Кангро украсил Лаагри огромной морковкой

В прилегающем к Таллинну поселке Лаагри закончена работа над новой скульптурной композицией Тауно Кангро "Большая добыча", изображающей торчащую из земли огромную морковку с двумя зайцами, один из которых сидит на овоще, а второй толкает его передними лапами.

На скульптуру можно посмотреть в парке Йыэкяэру, передает в понедельник, 20 ноября, ERR Uudised.

В волостной управе Сауэ подтвердили, что скульптура закончена, а официальная церемония открытия не планируется.

Композиция Кангро была выбрана по результатам конкурса идей, ее воплощение обошлось волости в 42 000 евро.

Цель конкурса заключалась в том, чтобы найти характеризующий Сауэ символ, который был бы визуально узнаваем и ассоциировался с волостью.

В период с 1989 года в Эстонии установили 19 монументальных скульптур работы Тауно Кангро. Его работы можно встретить также в Германии, Дании, Франции, Швеции и Финляндии.