Архитекторы выбрали внешний вид для магазина Lidl в Нарве ({{commentsTotal}})
В ходе архитектурного конкурса, на котором выбирали внешний вид будущего магазина Lidl в центре Нарвы, жюри признало победителем работу архитектурного бюро Molumba OÜ "Blue Velvet".
В решении жюри сказано, что это привлекательный проект, обогащающий городское пространство, он экономически выгодный.
Второе место занял эскиз "Stoa" архитектурного бюро Stuudio Paraleel OÜ
Проект "Stoa" магазина Lidl в Нарве. Автор: arhliit.ee
Третье место досталось архитектурному бюро AZIA Arhitektid OÜ с их проектом "Rosin".
Проект "Rosin" магазина Lidl в Нарве. Автор: arhliit.ee
Состав жюри: главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, мэр Нарвы Тармо Таммисте, представители компании Lidl Тарво Кубья и Владлен Миговк, архитекторы Юлар Марк и Меэтер Пере.
Редактор: Артур Тооман