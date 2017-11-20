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Михаил Кылварт назван самым влиятельным русским по версии Eesti Päevaleht ({{commentsTotal}})

Эстония
Михаил Кылварт.
Михаил Кылварт. Автор: Григорий Бешкин
Эстония

Политик Центристской партии Михаил Кылварт, получивший на последних выборах почти 25 000 голосов и возглавивший Таллиннское горсобрание, назван самым влиятельным русским в Эстонии по версии изданий Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht.

Рейтинг самых влиятельных русских в Эстонии был опубликован на портале Delfi в понедельник, 20 ноября.

Первое место 39-летнему Кылварту обеспечило его очень успешное выступление на муниципальных выборах, на которых он конкурировал в Ласнамяэ с бывшим лидером Центристской партии Эдгаром Сависааром и получил поддержку больше, чем какой-либо другой эстонский политик.

Вторую строчку в рейтинге занял лидер социал-демократов Евгений Осиновский, а третью - депутат Европарламента Яна Тоом.

В первую десятку также вошли (по нисходящей) предприниматель Олег Осиновский, политики Виктория Ладынская (IRL) и Денис Бородич (Партия реформ), мотогонщица и начинающий политик Анастасия Коваленко (SDE), замдиректора Стратегического бюро Госканцелярии Дмитрий Бурнашев, ИТ-предприниматель Евгений Кабанов и литератор Елена Скульская.

Во вторую десятку попали бьюти-блогер Анна Овсянкина, актер Николай Бенцлер, писатель Андрей Иванов, куратор Таллинского русского музея Мария Сморжевских-Смирнова, певица Таня Михайлова-Саар, бывший советник канцлера права Владимир Свет, которому прочат место старейшины столичного района Кесклинн, микробиолог Олеся Бондаренко, кинорежиссер Алена Суржикова, ученый-генетик Наталия Первякова и ясновидящая Илона Калдре.

Рейтинги самых влиятельных людей в Эстонии по версии изданий Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht составляются с 2015 года. В прошлом году отдельная категория для русских в рейтинг не попала.

В 2017 году рейтинг составили по оценкам влияния различных деятелей на повседневную жизнь в Эстонии, которые дали журналисты трех вышеуказанных изданий.

Редактор: Андрей Крашевский

самые влиятельные русские в эстонии


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