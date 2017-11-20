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Завершена реконструкция столичной улицы Ряэгу ({{commentsTotal}})

Эстония
Ремонтные работы на улице Ряэгу наконец завершились
Ремонтные работы на улице Ряэгу наконец завершились Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Завершена реконструкция участка таллиннской улицы Ряэгу между улицами Мустамяэ и Моони.

Целью проведения работ было, наряду с ремонтом проезжей части и созданием ливневой канализации, обеспечение безопасности и улучшение условий для пешеходов и велосипедистов, передает пресс-служба столичной мэрии "Раэпресс".

В результате появилась асфальтированная дорога с двусторонним движением, шириной 5,5 м, рядом с ней - велосипедно-пешеходная дорожка шириной 3 - 3,5 м. Обновлено освещение улицы и создано 41 парковочное место.

Длина реконструированного участка - 550 метров, стоимость работ - около 666 тысяч евро.

Редактор: Виктор Сольц

ряэгу


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