В Белоруссии задержали украинского кадрового разведчика

Задержанный в Минске украинский журналист Павел Шаройко признался, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины и работал в Белоруссии под прикрытием в звании полковника, заявил в понедельник на брифинге в Минске официальный представитель белорусского КГБ. Главное управление разведки Министерства обороны Украины отрицает, что Павел Шаройко является ее сотрудником.

Украинец был арестован еще в конце октября, однако известно об этом стало только спустя три недели, сообщает Би-Би-Си.

Известно, что Павел Шаройко был официальным пресс-секретарем украинской разведки еще со времен президентства Леонида Кучмы, с 2001 по 2009 год, но затем ушел работать в СМИ. В последние годы он работал в столице Белоруссии специальным корреспондентом "Украинского радио", принадлежащего государственной телерадиокомпании Украины.

По заявлению белорусского КГБ, координацию разведывательной деятельности Шаройко якобы осуществлял советник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов. Его белорусская госбезопасность называет сотрудником главного управления разведки минобороны Украины, действовавшим под дипломатическим прикрытием.

"За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата", - сообщил официальный представитель белорусского КГБ Дмитрий Побяржин.

Официальный представитель белорусского КГБ рассказал также, что Павел Шаройко, аккредитованный в Белоруссии как корреспондент Общественной национальной телерадиокомпании Украины, был задержан белорусскими чекистами с поличным 25 октября "при проведении агентурной акции".

Деятельность журналиста "наносила вред национальным интересам Беларуси", заявил представитель КГБ. По его словам, во время обыска у Шаройко были обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в Киев.

КГБ утверждает, что Шаройко якобы создал агентурную сеть из числа граждан Белоруссии, которые за вознаграждение собирали для него сведения разведывательного характера. В отношении украинца возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

При сборе секретных материалов был задержан также гражданин Белоруссии, обвиненный в измене государству. Белорус, по сообщению официального представителя КГБ, признал свою вину и рассказал, что по заданию украинской разведки за деньги занимался сбором и передачей информации об обороноспособности республики.

О задержании Павла Шаройко стало известно 17 ноября, когда об этом заявил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Жена Шаройко Елена, находившаяся тогда в Киеве, рассказала прессе, что не сообщала об аресте, боясь навредить мужу. По словам женщины, в минской квартире, которую снимали супруги, в день задержания Павла был проведен обыск. Елена сообщила также, что ее муж находится в СИЗО КГБ в Минске.

На брифинге в Минске официальный представитель белорусского КГБ Дмитрий Побяржин рассказал, что силовое ведомство и МИД информировали украинскую сторону о задержании Шаройко в тот же день, 25 октября, но "с учетом характера двусторонних отношений была достигнута договоренность данные факты не предавать огласке".

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отрицает, что Павел Шаройко является ее сотрудником, сообщает pravda.com.ua.

"Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что изложенная в указанном заявлении информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

"Павел Шаройко проходил службу в ГУР МО Украины на должности начальника пресс-службы. В 2009 году он был уволен с военной службы по состоянию здоровья", – сообщает разведка Украины.

"После увольнения Шаройко работал по ранее полученной специальности – журналистом украинских СМИ, в том числе корреспондентом на территории Республики Беларусь", – отмечает ГУР.