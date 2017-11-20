rus.err.ee

В Белоруссии задержали украинского кадрового разведчика ({{commentsTotal}})

За рубежом
Павел Шаройко (в центре)
Павел Шаройко (в центре) Автор: Би-Би-Си
За рубежом

Задержанный в Минске украинский журналист Павел Шаройко признался, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины и работал в Белоруссии под прикрытием в звании полковника, заявил в понедельник на брифинге в Минске официальный представитель белорусского КГБ. Главное управление разведки Министерства обороны Украины отрицает, что Павел Шаройко является ее сотрудником.

Украинец был арестован еще в конце октября, однако известно об этом стало только спустя три недели, сообщает Би-Би-Си.

Известно, что Павел Шаройко был официальным пресс-секретарем украинской разведки еще со времен президентства Леонида Кучмы, с 2001 по 2009 год, но затем ушел работать в СМИ. В последние годы он работал в столице Белоруссии специальным корреспондентом "Украинского радио", принадлежащего государственной телерадиокомпании Украины.

По заявлению белорусского КГБ, координацию разведывательной деятельности Шаройко якобы осуществлял советник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов. Его белорусская госбезопасность называет сотрудником главного управления разведки минобороны Украины, действовавшим под дипломатическим прикрытием.

"За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата", - сообщил официальный представитель белорусского КГБ Дмитрий Побяржин.

Официальный представитель белорусского КГБ рассказал также, что Павел Шаройко, аккредитованный в Белоруссии как корреспондент Общественной национальной телерадиокомпании Украины, был задержан белорусскими чекистами с поличным 25 октября "при проведении агентурной акции".

Деятельность журналиста "наносила вред национальным интересам Беларуси", заявил представитель КГБ. По его словам, во время обыска у Шаройко были обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в Киев.

КГБ утверждает, что Шаройко якобы создал агентурную сеть из числа граждан Белоруссии, которые за вознаграждение собирали для него сведения разведывательного характера. В отношении украинца возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

При сборе секретных материалов был задержан также гражданин Белоруссии, обвиненный в измене государству. Белорус, по сообщению официального представителя КГБ, признал свою вину и рассказал, что по заданию украинской разведки за деньги занимался сбором и передачей информации об обороноспособности республики.

О задержании Павла Шаройко стало известно 17 ноября, когда об этом заявил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Жена Шаройко Елена, находившаяся тогда в Киеве, рассказала прессе, что не сообщала об аресте, боясь навредить мужу. По словам женщины, в минской квартире, которую снимали супруги, в день задержания Павла был проведен обыск. Елена сообщила также, что ее муж находится в СИЗО КГБ в Минске.

На брифинге в Минске официальный представитель белорусского КГБ Дмитрий Побяржин рассказал, что силовое ведомство и МИД информировали украинскую сторону о задержании Шаройко в тот же день, 25 октября, но "с учетом характера двусторонних отношений была достигнута договоренность данные факты не предавать огласке".

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отрицает, что Павел Шаройко является ее сотрудником, сообщает pravda.com.ua.

"Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что изложенная в указанном заявлении информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

"Павел Шаройко проходил службу в ГУР МО Украины на должности начальника пресс-службы. В 2009 году он был уволен с военной службы по состоянию здоровья", – сообщает разведка Украины.

"После увольнения Шаройко работал по ранее полученной специальности – журналистом украинских СМИ, в том числе корреспондентом на территории Республики Беларусь", – отмечает ГУР.

Редактор: Артур Тооман



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Композиция является характеризующим Сауэ и визуально узнаваемым символом, который ассоциируется с волостью.

ФОТО: Тауно Кангро украсил Лаагри огромной морковкой

В прилегающем к Таллинну поселке Лаагри закончена работа над новой скульптурной композицией Тауно Кангро "Большая добыча", изображающей торчащую из земли огромную морковку с двумя зайцами, один из которых сидит на овоще, а второй толкает его передними лапами.

ЭСТОНИЯ
Велосипедная дорожка

В Какумяэ появилась новая велосипедная дорожка

Вдоль улицы Какумяэ создана велосипедно-пешеходная дорожка с асфальтовым покрытием длиной в 1,2 км. Она соединяет вершину Какумяэского полуострова с общей сетью аналогичных дорожек Таллинна.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Лидер соцдемов Евгений Осиновский надеется, что его партия как минимум не утратит былых позиций.

Осиновский: политика гражданства полностью провалилась

Председатель Социал-демократической партии Эстонии Евгений Осиновский заявил на Международной конференции по теме интеграции в Таллинне, что политика гражданства Эстонии полностью провалилась.

ЭКОНОМИКА
08:26

Цены эстонских производителей в октябре выросли на 3,7%

18.11

Решение Maxima ввести фиксированные цены на 1000 товаров увеличило потребление на 25%

17.11

Новый рекорд: биткойн стоит 8000 долларов

17.11

Налоговики будут бороться с незаконным выплачиванием дивидендов при помощи гласности

16.11

Переговоры на Раквереском мясокомбинате в тупике, работники готовятся к забастовке

с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
инфографика
СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
17:39

Предприниматели Сыырумаа и Мыйз потратили на выборы более 380 000 евро

17:04

Михаил Кылварт назван самым влиятельным русским по версии Eesti Päevaleht

16:56

В Какумяэ появилась новая велосипедная дорожка

16:49

В Белоруссии задержали украинского кадрового разведчика

16:40

Завершена реконструкция столичной улицы Ряэгу

15:49

Архитекторы выбрали внешний вид для магазина Lidl в Нарве

15:43

Жестокое убийство в таллиннском ночном клубе: прокуратура обвиняет братьев Круузимяги

15:42

ФОТО: Тауно Кангро украсил Лаагри огромной морковкой

15:24

Немецкие социал-демократы окончательно отвергли коалицию с Меркель

15:00

В этом году Нарвский музей уже точно не получит 70 000 евро из бюджета города

15:00

Порядок пользования скважинами с питьевой водой в Кудрикюла пока не определен

14:43

Написавшая книгу про Ансипа журналистка усилила EKRE

14:29

В куриных яйцах эстонского производства фипронил не обнаружен

14:16

Дмитрий Дмитриев обещает взять под личный контроль программу развития Ида-Вирумаа

Полезно знать

Топ читаемости
19.11

Кредиторы требуют от компании UVIC 10 млн евро

16.11

Инфографика: шпаргалка по новой системе расчета не облагаемого налогом минимума

11:09

В пятницу в Таллинне начнутся крупнейшие в Европе соревнования по робототехнике - Robotex

18.11

Папа римский Франциск вручил Арво Пярту премию Ратцингера

19.11

Нападающий Владислав Иванов успешно дебютировал в высшей футзальной лиге

17.11

Посетители парка Паэ в Ласнамяэ до смерти закормили лебедят

19.11

Стоматологи не спешат присоединяться к госпрограмме компенсаций на лечение зубов

13:01

Владимир Свет может стать новым старейшиной Кесклинна Обновлено

15:49

Архитекторы выбрали внешний вид для магазина Lidl в Нарве

17.11

О злоупотребляющих служебными автомобилями скоро можно будет сообщать в налоговую

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
12:23

Эстония начала подготовку к изменению порядка выбора президента

12:21

Провал переговоров в Берлине негативно скажется и на Германии, и на Европе

12:17

Формирование коалиции в Германии провалилось

10:45

Таллинн поборется за титул столицы "Тотального диктанта"

07:13

Молодых людей призывают принять участие в политической дискуссии министров по делам молодежи ЕС

19.11

Госканцелярия подвела предварительные итоги председательства Эстонии в Совете ЕС

17.11

На выходных ветрено, +2...+8

17.11

Идея Юлле Мадизе об отчетности партий вызывает вопросы у парламентариев

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: