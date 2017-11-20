В Какумяэ появилась новая велосипедная дорожка ({{commentsTotal}})
Вдоль улицы Какумяэ создана велосипедно-пешеходная дорожка с асфальтовым покрытием длиной в 1,2 км. Она соединяет вершину Какумяэского полуострова с общей сетью аналогичных дорожек Таллинна.
Дорожка пролегает между улицами Ланди и Соолахе, ширина ее 3 метра. Под ней проложены дренажные трубы, передает пресс-служба столичной мэрии "Раэпресс".
В ходе работ реконструированы подъезды к расположенным здесь участкам, откорректировано решение перекрестка улиц Какумяэ и Ланди, создана дорога, соединяющая улицу Ланди с одноименной автобусной остановкой.
Стоимость работ - 551 000 евро.
Редактор: Виктор Сольц