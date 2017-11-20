Сергей Маковецкий о "Зеленых котах": картина должна дойти до россиян

Исполнитель одной из главных ролей в фильме Андреса Пуустусмаа "Зеленые коты", премьера которого состоялась сегодня в Таллинне в рамках кинофестиваля PÖFF, российский актер Сергей Маковецкий отказался прогнозировать перспективу проката картины в России, хотя сам убежден, что она должна дойти до россиян.

Прогнозировать судьбу картины "Зеленые коты" на российском экране Маковецкий взялся неохотно: "Прокатная история зависит и от вкуса прокатчиков, и от зрителей, но я уверен, что если сюжет зацепит чью-то душу, то прокат будет, независимо от того, где снята картина. Я считаю, что фильм должен дойти до россиян", - сказал он в интервью "Актуальной камере" .

Известный актер подчеркнул, что в фильме он играл человека без национальности, который жил в одной стране, а потом оказался в другой.

"История не терпит "если бы" да "кабы". Раньше была одна страна и эти два героя попали в места не столь отдаленные из одной страны. А вернулись - в другую страну. Страна изменилась, они - нет. Поэтому они "зеленые коты", которые пытаются адаптироваться к новым обстоятельствам, что ни у одного у них не получается", - пояснил он.

Маковецкий согласен с мнением, что политики в Эстонии и России могли бы поучиться у культурных деятелей: "Пусть посмотрят, как общаются актеры. Мы же видим, что зарубежные зрители смотрят на актеров после просмотра спектаклей совсем другими глазами. Желаю политикам побольше мудрости и юмора", - заключил он.