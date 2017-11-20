rus.err.ee

Предприниматели Сыырумаа и Мыйз потратили на выборы более 380 000 евро ({{commentsTotal}})

Выборы
Урмас Сыырумаа, Юри Мыйз и Эдгар Сависаар
Урмас Сыырумаа, Юри Мыйз и Эдгар Сависаар Автор: Аурелия Минев, ERR
Выборы

Избирательный союз Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна", не преодолевший пятипроцентный барьер на выборах в столичное горсобрание, отчитался о расходах на предвыборную кампанию. Всего было потрачено 564 680 евро, главными спонсорами стали предприниматели Урмас Сыырумаа и Юри Мыйз.

Согласно данным, поступившим в комиссию по надзору за финансированием партий, Урмас Сыырумаа пожертвовал избирательному союзу 310 503 евро, а Юри Мыйз - 70 000 евро.

Всего же на предвыборную кампанию было потрачено 564 680 евро, большая часть денег ушла на рекламу (366 423 евро).

На организацию связей с общественностью ушло 54 972 евро, на общественные мероприятия - 47 437 евро, на публикации - 3264 евро и на иные расходы - 92 584 евро.

 

Союз Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна" на выборах получил 8562 голоса или 4,5% от общего числа проголосовавших. В горсобрание от избирательного союза попал лишь Эдгар Сависаар, получивший в Ласнамяэ личный мандат (3611 голосов).

Сыырумаа в Кесклинне получил 734 голосов, Мыйз в Хааберсти - 379.

 

Редактор: Виктор Сольц

эдгар сависаарурмас сыырумааюри мыйзсоюз сависаара и "деловой таллинн"


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Композиция является характеризующим Сауэ и визуально узнаваемым символом, который ассоциируется с волостью.

ФОТО: Тауно Кангро украсил Лаагри огромной морковкой

В прилегающем к Таллинну поселке Лаагри закончена работа над новой скульптурной композицией Тауно Кангро "Большая добыча", изображающей торчащую из земли огромную морковку с двумя зайцами, один из которых сидит на овоще, а второй толкает его передними лапами.

ЭСТОНИЯ
Велосипедная дорожка

В Какумяэ появилась новая велосипедная дорожка

Вдоль улицы Какумяэ создана велосипедно-пешеходная дорожка с асфальтовым покрытием длиной в 1,2 км. Она соединяет вершину Какумяэского полуострова с общей сетью аналогичных дорожек Таллинна.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Лидер соцдемов Евгений Осиновский надеется, что его партия как минимум не утратит былых позиций.

Осиновский: политика гражданства полностью провалилась

Председатель Социал-демократической партии Эстонии Евгений Осиновский заявил на Международной конференции по теме интеграции в Таллинне, что политика гражданства Эстонии полностью провалилась.

ЭКОНОМИКА
08:26

Цены эстонских производителей в октябре выросли на 3,7%

18.11

Решение Maxima ввести фиксированные цены на 1000 товаров увеличило потребление на 25%

17.11

Новый рекорд: биткойн стоит 8000 долларов

17.11

Налоговики будут бороться с незаконным выплачиванием дивидендов при помощи гласности

16.11

Переговоры на Раквереском мясокомбинате в тупике, работники готовятся к забастовке

с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
инфографика
СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Подборка видео
последние новости
17:39

Предприниматели Сыырумаа и Мыйз потратили на выборы более 380 000 евро

17:04

Михаил Кылварт назван самым влиятельным русским по версии Eesti Päevaleht

16:56

В Какумяэ появилась новая велосипедная дорожка

16:49

В Белоруссии задержали украинского кадрового разведчика

16:40

Завершена реконструкция столичной улицы Ряэгу

15:49

Архитекторы выбрали внешний вид для магазина Lidl в Нарве

15:43

Жестокое убийство в таллиннском ночном клубе: прокуратура обвиняет братьев Круузимяги

15:42

ФОТО: Тауно Кангро украсил Лаагри огромной морковкой

15:24

Немецкие социал-демократы окончательно отвергли коалицию с Меркель

15:00

В этом году Нарвский музей уже точно не получит 70 000 евро из бюджета города

15:00

Порядок пользования скважинами с питьевой водой в Кудрикюла пока не определен

14:43

Написавшая книгу про Ансипа журналистка усилила EKRE

14:29

В куриных яйцах эстонского производства фипронил не обнаружен

14:16

Дмитрий Дмитриев обещает взять под личный контроль программу развития Ида-Вирумаа

актуальная камера
топ читаемости
19.11

Кредиторы требуют от компании UVIC 10 млн евро

16.11

Инфографика: шпаргалка по новой системе расчета не облагаемого налогом минимума

11:09

В пятницу в Таллинне начнутся крупнейшие в Европе соревнования по робототехнике - Robotex

18.11

Папа римский Франциск вручил Арво Пярту премию Ратцингера

19.11

Нападающий Владислав Иванов успешно дебютировал в высшей футзальной лиге

17.11

Посетители парка Паэ в Ласнамяэ до смерти закормили лебедят

19.11

Стоматологи не спешат присоединяться к госпрограмме компенсаций на лечение зубов

13:01

Владимир Свет может стать новым старейшиной Кесклинна Обновлено

15:49

Архитекторы выбрали внешний вид для магазина Lidl в Нарве

17.11

О злоупотребляющих служебными автомобилями скоро можно будет сообщать в налоговую

за рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: