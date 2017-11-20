Предприниматели Сыырумаа и Мыйз потратили на выборы более 380 000 евро

Избирательный союз Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна", не преодолевший пятипроцентный барьер на выборах в столичное горсобрание, отчитался о расходах на предвыборную кампанию. Всего было потрачено 564 680 евро, главными спонсорами стали предприниматели Урмас Сыырумаа и Юри Мыйз.

Согласно данным, поступившим в комиссию по надзору за финансированием партий, Урмас Сыырумаа пожертвовал избирательному союзу 310 503 евро, а Юри Мыйз - 70 000 евро.

Всего же на предвыборную кампанию было потрачено 564 680 евро, большая часть денег ушла на рекламу (366 423 евро).

На организацию связей с общественностью ушло 54 972 евро, на общественные мероприятия - 47 437 евро, на публикации - 3264 евро и на иные расходы - 92 584 евро.

Союз Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна" на выборах получил 8562 голоса или 4,5% от общего числа проголосовавших. В горсобрание от избирательного союза попал лишь Эдгар Сависаар, получивший в Ласнамяэ личный мандат (3611 голосов).

Сыырумаа в Кесклинне получил 734 голосов, Мыйз в Хааберсти - 379.