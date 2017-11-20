Департамент шоссейных дорог: вечером 20 ноября возможен гололед ({{commentsTotal}})
Департамент шоссейных дорог просит водителей быть осторожными, поскольку в понедельник, 20 ноября, вечером на дорогах может быть скользко.
Во второй половине дня поверхность крупных шоссе мокрая или влажная от солевого раствора. По прогнозу, вечером и ночью ожидаются мокрый снег и снег, на дорогах возможна гололедица. По многим регионам видимость будет ограничена туманами.
Температура воздуха околонулевая.
Редактор: Артур Тооман