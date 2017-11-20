В Эстонии впервые прошли курсы для гражданских врачей по оказанию медпомощи при терактах

В Тарту гражданских врачей обучают оказанию медицинской помощи в условиях экстренной ситуации, например, во время терактов. В странах Балтии такие курсы проходят впервые.

Тенденция к увеличению числа террористических актов отмечается во всем мире, что приводит к необходимости соответствующей подготовки гражданских врачей, передает "Актуальная камера".

Медицинский курс по оказанию неотложной хирургической помощи при тяжелых травмах в 32 странах проводится на постоянной основе. В Эстонии же он был организован впервые.

"В настоящее время этот курс имеет огромное значение. Нью-Йорк, Париж, Брюссель, Стокгольм, Барселона - везде во время массовых атак умирают люди. И Эстония, благодаря этому курсу, поднимет выше свой уровень подготовки по оказанию помощи при тяжелых травмах", - говорит хирург-травматолог из Эстонии Пеэп Тальвинг.

"В течение последних пяти лет в Европе возникла ситуация, при которой военные ранения лечатся в гражданских больницах. И если раньше врачи с такими ранениями не сталкивались, то им приходится очень сложно. В то же время в Западной Европе военные силы уменьшаются в числе и больше поддерживаются гражданские больницы, работники которых должны разбираться и в военной медицине", - отмечает хирург-травматолог из ЮАР Кеннет Боффард.

Трехдневное обучение в Тарту проводят известные хирурги-травматологи и анестезиологи из Швеции, Норвегии, Великобритании, ЮАР и Эстонии. По мнению специалистов, во время таких экстренных ситуаций, как теракт, возникает проблема коммуникации между хирургом и анестезиологом.

"В действительности ситуацию можно улучшить. Но в Эстонии происходит мало случаев с тяжелыми травмами, мы не можем учиться на своем опыте. В тех больницах, куда поступает много пациентов с таким травмами, ситуация с коммуникацией лучше. А где меньше травм, соответственно, наоборот", - говорит анестезиолог из Эстонии Вероника Рейнхард.

Эстонские хирурги-травматологи считают, что знания и базовая подготовка у наших врачей имеются, но эти умения нужно отшлифовать.