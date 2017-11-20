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Производители и продавцы собираются подписать соглашение о честных принципах торговли ({{commentsTotal}})

Экономика
Дмитрий Куликов
Стороны планируют подписать документ о принципах справедливой торговли в этом году
Стороны планируют подписать документ о принципах справедливой торговли в этом году Автор: Postimees/Scanpix
Экономика

Сбыт продукции в крупных торговых сетях страны для эстонских предприятий оборачивается серьезными проблемами: жесткие санкции даже за незначительную оплошность и угрозы выкинуть товар из ассортимента. Но наготове у производителей соглашение о честных принципах торговли. Предприятия считают, что его подписание сыграет на руку в первую очередь потребителю.

Согласно исследованию Союза пищевой промышленности, каждое пищевое предприятие сталкивалось с несправедливостью по отношению к ним со стороны крупных торговых сетей, передает "Актуальная камера".

По утверждению производственников, самые частые проблемы в том, что сети вынуждают подписывать невыгодные договоры, деньги за товар выплачиваются в течение более чем 30 дней, вводятся нелогичные санкции.

"В штрафах, которые получают производители, нет логики. Обычно возникает ситуация, что штраф больше, чем ущерб от того, что когда продукция не поступила в магазин", - говорит руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

Шесть торговых сетей в Эстонии занимают 80% рынка продаж, поэтому в рамках повышенного предложения они могут диктовать свои условия и выбирать производителя.

Все предприниматели, которые когда-либо сталкивались с проблемами в отношениях с торговыми сетями, предпочитают помалкивать об инцидентах.

В Союзе торговцев говорят, что негибкие условия договоров были введены когда-то, чтобы гарантировать поступление товаров на полки магазинов.

"Жесткие, по мнению производителей, требования возникли потому, что когда-то мы испытывали большие проблемы с поставками. Лишь 60% товара приходило в магазин, а с 40% возникали задержки, и полки оставались пустыми. Именно с целью устранения этих проблем и были введены такие строгие требования. На сегодняшний день большая часть проблем решена", - отмечает исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейл.

В правилах справедливой торговли будут прописаны как честные, так и нечестные приемы, чтобы при заключении двусторонних договоров стороны могли бы сверяться с принципами, которым следует вся Европа.

"Чтобы соглашение начало действовать, к нему должны присоединиться все крупные торговые сети, а также большие производители. Другое дело, как он будет действовать и улучшит ли он отношения между участниками рынка. Это покажет время. Но если этого не произойдет, то Сельскохозяйственно-торговая палата надеется, что Еврокомиссия выйдет с правовой директивой", - говорит председатель правления Сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус.

На прошлой неделе Еврокомиссия закончила мониторинг и взяла время на размышление, стоит ли регулировать отношения производителей и продавцов отдельной директивой или рынок сам все расставит по местам.

Судьей в спорах будет Торгово-промышленная палата, куда можно будет обратиться за восстановлением справедливости. Стороны планируют подписать документ о принципах справедливой торговли в этом году.

Редактор: Виктор Сольц



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