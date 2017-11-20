Актуальная камера 20.11.2017 (18:00) ({{commentsTotal}})
Редактор: Виктор Сольц
Редактор: Виктор Сольц
В прилегающем к Таллинну поселке Лаагри закончена работа над новой скульптурной композицией Тауно Кангро "Большая добыча", изображающей торчащую из земли огромную морковку с двумя зайцами, один из которых сидит на овоще, а второй толкает его передними лапами.
Департамент шоссейных дорог просит водителей быть осторожными, поскольку в понедельник, 20 ноября, вечером на дорогах может быть скользко.
Сотрудники Таллиннского департамента окружающей среды обнаружили на водоеме Паэского парка в Ласнамяэ мертвых птенцов лебедей. Исследование показало, что причиной гибели стали разбухшие в их желудках зерна.
Председатель Социал-демократической партии Эстонии Евгений Осиновский заявил на Международной конференции по теме интеграции в Таллинне, что политика гражданства Эстонии полностью провалилась.
Эстонский актер Тыну Карк стал лауреатом премии за вклад всей жизни в искусство кино, которую вручают организаторы фестиваля "Темные ночи" или PÖFF.
Два года прошедшего века: 1979 и 1980