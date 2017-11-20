Владельцы собак меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. Такой вывод содержится в исследовании, в котором принимали участие 3,4 млн шведов. Особенно это касается одиноких людей.

Команда исследователей провела сравнительный анализ национального медицинского регистра жителей от 40 до 80 лет и базы данных владельцев собак, сообщает Би-Би-Си.

Выяснилось, что среди собачников гораздо меньше людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно это касается владельцев терьеров, ретриверов, гончих и других охотничьих пород.

Каждый визит к врачу в Швеции заносится в специальный общенациональный регистр. Кроме того, с 2001 года все владельцы собак также должны проходить обязательную регистрацию.

Это обстоятельство позволило шведским ученым провести исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports. Оно охватывает данные с 2001 по 2012 год.

По версии ученых, благодаря собакам владельцы больше общаются и ведут более активный образ жизни. К тому же у них меняется микробиом - то есть совокупность всех микроорганизмов в теле человека, в частности в кишечнике.

Ученые считают, что собаки могут влиять на микробиом, так как приносят в дом новые микробы, с которыми в других обстоятельствах человек не сталкивается.

Иллюстративное фото. Автор: Ханна Самосон / ERR

Как показывают исследования, лучше всего собаки "защищают" тех, кто живет один.

"Результаты говорят о том, что у одиноких владельцев собак риск смерти ниже на 33%, а риск сердечных заболеваний - на 11%" по сравнению с одинокими людьми, у которых нет собак, говорит глава исследовательской группы Мвеня Мубанга из университета Упсалы.

Предыдущие исследования показывали, что одинокие люди в целом более подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.

"Возможно, для одиноких людей собака занимает место члена семьи", - продолжает профессор Мубанга.