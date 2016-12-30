Выборщиков из штата Вашингтон оштрафовали за отказ голосовать за Клинтон
Четырех выборщиков из штата Вашингтон оштрафовали на тысячу долларов каждого за то, что во время голосования 19 декабря они не поддержали кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон.
Секретарь штата Дэвид Аммонс отметил, что выплатить эту сумму они должны в течение 60 дней. В случае, если этого сделано не будет, канцелярия оставляет за собой право обратиться в суд, передает в пятницу Lenta.ru.
Во время голосования, состоявшегося 8 ноября, Клинтон заручилась поддержкой всех выборщиков из Вашингтона (всего 12). По закону штата, выборщики, назначенные партией, обязуются голосовать за выдвинутых ей кандидатов в президенты и вице-президенты.
Тем не менее 19 декабря только восемь из 12 выборщиков проголосовали за Клинтон. Трое нарушителей отдали свои голоса бывшему госсекретарю США Колину Пауэллу, а еще один — индейской старейшине.
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