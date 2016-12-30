Выборщиков из штата Вашингтон оштрафовали за отказ голосовать за Клинтон

Хиллари Клинтон. Фото: Reuters/Scanpix

Четырех выборщиков из штата Вашингтон оштрафовали на тысячу долларов каждого за то, что во время голосования 19 декабря они не поддержали кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон.

Секретарь штата Дэвид Аммонс отметил, что выплатить эту сумму они должны в течение 60 дней. В случае, если этого сделано не будет, канцелярия оставляет за собой право обратиться в суд, передает в пятницу Lenta.ru.

Во время голосования, состоявшегося 8 ноября, Клинтон заручилась поддержкой всех выборщиков из Вашингтона (всего 12). По закону штата, выборщики, назначенные партией, обязуются голосовать за выдвинутых ей кандидатов в президенты и вице-президенты.

Тем не менее 19 декабря только восемь из 12 выборщиков проголосовали за Клинтон. Трое нарушителей отдали свои голоса бывшему госсекретарю США Колину Пауэллу, а еще один — индейской старейшине.