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Рабочая группа порекомендовала правительству перевести Академию МВД в Нарву

Катри Райк и Кен-Марти Вахер. Фото: Рене Сууркаэв/ERR
Cегодня 12:17
Рубрика: rus.err.ee

Специальная комиссия, состоящая из коалиционных политиков, предложила правительству перевести Академию МВД из Таллинна в Нарву.

Медиасоветник правительства Аве Тампере сказала порталу ERR Uudised, что в результате рабочего совещания правительству сделали предложение перевести Академию МВД из Таллинна в Нарву.

"Правительство обсудит этот вопрос на кабинетном совещании. Не сегодня, а в течение февраля или марта до того, как собраться на заседание правительства, где этот вопрос решат", – пояснила Тампере.

Премьер-министр Юри Ратас сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что точные сценарии, касающиеся переезда Академии МВД еще надо разрабатывать. Он отметил, что обсуждение будет учитывать аспекты финансирования, безопасности и качества обучения.

Вахер: в ближайшие недели составят план действий

Член спецкомиссии Кен-Марти Вахер (IRL) сказал, что рабочая группа приняла решение продвигать идею переезда учебного комплекса академии в Нарву. "Из различных вариантов сегодня на столе второй вариант, который касается переезда комплекса в полном объеме. Останутся только школы в Вяйке-Маарья и Пайкузе", – прокомментировал он.

Вахер добавил, что в ближайшие недели эксперты составят конкретный план, чтобы претворить переезд в жизнь.

Райк: в Нарве придется все начинать с нуля

Ректор Академии МВД Катри Райк повторила радионовостям ERR позицию школы, которая не поддерживает перевод учебного заведения в Нарву из-за возможных проблем с качеством образования. "По сути, это означает прекращение деятельности одной школы и создание другой в Нарве", – сказала Райк.

По словам Райк, создать новую инфраструктуру в Нарве можно не ранее 20121 или 2022 года.

Она подчеркнула, что строительство новой школы займет от пяти до десяти лет. По слвоам ректора, возникает вопрос, смогут ли на фазе переезда обеспечить обучение полицейских на высоком уровне.

"Конечно, пострадает связанность наших учебных программ друг с другом, которую мы сейчас пытаемся построить, то есть чтобы будущие тюремные работники и полицейские учились вместе. Мы обеспокоены", – сказала Райк.

Ирина Киреева
Редактор

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