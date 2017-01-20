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Рауль Муст вышел в четвертьфинал домашнего международного турнира Yonex Estonian International

Рауль Муст. Фото: ERR
Cегодня 21:55
Рубрика: rus.err.ee

Сильнейший эстонский бадминтонист Рауль Муст вышел в четвертьфинал домашнего международного турнира Yonex Estonian International.

Сегодня посеянный под первым номером спортсмен одержал две победы.

Сначала в первом круге Муст в двух сетах переиграл соперника из Индонезии, а полтора часа назад во втором раунде не менее уверенно разобрался с немцем Александером Рооверсом.

Соревнования с призовым фондом в 8 тысяч долларов продлятся в Таллинне до воскресенья.

Надежда Берсенёва
Редактор

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