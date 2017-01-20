Рауль Муст вышел в четвертьфинал домашнего международного турнира Yonex Estonian International
Сильнейший эстонский бадминтонист Рауль Муст вышел в четвертьфинал домашнего международного турнира Yonex Estonian International.
Сегодня посеянный под первым номером спортсмен одержал две победы.
Сначала в первом круге Муст в двух сетах переиграл соперника из Индонезии, а полтора часа назад во втором раунде не менее уверенно разобрался с немцем Александером Рооверсом.
Соревнования с призовым фондом в 8 тысяч долларов продлятся в Таллинне до воскресенья.
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