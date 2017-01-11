Минобороны арендует у Урмаса Сыырумаа за 4,5 млн евро комплекс зданий

Урмас Сыырумаа. Фото: Postimees/Scanpix

Министерство обороны заключило с риэлторской фирмой предпринимателя Урмаса Сыырумаа ESS Kinnisvara договор сроком на 10 лет и стоимостью 4,5 млн евро об аренде комплекса зданий по улице Ярве в Таллинне. В зданиях разместятся только что учрежденная организация Центр оборонных инвестиций, а также оздоровительный центр Сил обороны и связанная с ним аптека.

"Министерство обороны арендует у фирмы ESS Kinnisvara OÜ комплекс зданий по адресу улица Ярве, 34а. Договор об аренде заключен на девять лет и 11 месяцев из расчета 12,54 евро за квадратный метр. В комплекс входят два здания общей площадью около 3000 кв.м", - сообщила BNS пресс-секретарь Центра оборонных инвестиций Ингрид Мюлинг.

По ее словам, наряду с Центром оборонных инвестиций в здания в ближайшие месяцы переедут также оздоровительный центр и центральная аптека Сил обороны.

Мюлинг сообщила, что министерство провело конкурс на поиск помещений и посчитало, что комплекс зданий в Ярве соответствует всем требованиям как по охране государственной тайны, так и безопасному хранению медицинских препаратов.

В январе в Эстонии начал работать Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK), призванный поддержать Министерство обороны и Силы обороны в проведении государственных тендеров, а также в управлении недвижимостью.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны, отметив, что центр будет оказывать поддержку Министерству обороны, Силам обороны и другим учреждениям этой сферы в проведении конкурсов госпоставок и в управлении недвижимостью.

Создание этой вспомогательной структуры поможет остальным ведомствам системы сосредоточиться на своих основных обязанностях, связанных с оборонной сферой, отметило Минобороны.

В компетенцию RKIK войдет организация и проведение тендеров Министерства обороны и Сил обороны стоимостью от 10 000 евро и выше.

Новый центр сосредоточит под своим крылом экспертов в области проведения конкурсов, соответствующие знания и финансовые ресурсы.

Риэлторская фирма ESS Kinnisvara в 2015 году получила 973 000 евро чистой прибыли, активы фирмы в 2015 году составляли 5,2 млн евро. Основными активами предприятия является комплекс зданий на улице Ярве.