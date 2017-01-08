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Эрдоган: цель теракта в Стамбуле - посеять хаос

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 14:59
Рубрика: rus.err.ee

Целью совершенного в новогоднюю ночь в Стамбуле теракта было дестабилизировать Турцию и посеять хаос, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы понимаем, что нападения, совершаемые различными террористическими организациями, связаны с процессами в регионе", — приводит слова Эрдогана Lenta.ru.

По словам президента, Турция полна решимости уничтожить источники угроз и предотвратить другие атаки. Турецкое государство будет противостоять не только вооруженным нападениям террористов и их пособников, но и давлению в прочих сферах, в частности в экономике и политике, заверил Эрдоган.

По последним данным, жертвами нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле стали 39 человек.

Злоумышленнику, расстрелявшему людей в увеселительном заведении, удалось скрыться. Ведутся его поиски. Сообщалось, что нападавших было двое или трое, также есть информация о том, что они были одеты в костюмы Санта-Клауса.


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