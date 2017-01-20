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ФОТО: новое правление Партии реформ собралось на первое собрание

Cегодня 12:13
Рубрика: rus.err.ee

Новое руководство Партии реформ, выбранное на съезде в минувшую субботу, собралось 13 января на свое первое заседание в штаб-квартире партии на Тынисмяги в Таллинне.


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