ФОТО: новое правление Партии реформ собралось на первое собрание
Новое руководство Партии реформ, выбранное на съезде в минувшую субботу, собралось 13 января на свое первое заседание в штаб-квартире партии на Тынисмяги в Таллинне.
Новое руководство Партии реформ, выбранное на съезде в минувшую субботу, собралось 13 января на свое первое заседание в штаб-квартире партии на Тынисмяги в Таллинне.
Новое руководство Партии реформ, выбранное на съезде в минувшую субботу, собралось 13 января на свое первое заседание в штаб-квартире партии на Тынисмяги в Таллинне.
Президентская канцелярия сообщила, что Керсти Кальюлайд пригласит на праздничный прием в честь годовщины Эстонской Республики приблизительно 1000 гостей. Приглашения разослали 500 гостям, которых ждут вместе со спутниками.
На судне Silja Symphony компании Tallink, во время шторма по пути из Финляндии в Швецию погибли две лошади рысистой породы, пишет финское издание Iltalehti.
Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) приведет к ликвидации одного из самых успешных музеев России, говорится в заявлении Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, опубликованном на сайте Союза музеев России.
Фонд развития предпринимательства (EAS) представит в пятницу рекламный символ, на разработку которого пошло 200 000 евро. Команда дизайнеров за полгода работы разработала новый бренд Эстонии и инструкции, как надо представлять страну в мире.
Осенью 2017 года в Таллинне открывается новая частная школа, которая создается усилиями ориентированных на обновление школьного образования руководителей Открытой школы и таллиннской горуправы. Среди основателей школы — инициатор создания образовательного фонда "Молодежь — в школу" (Noored Kooli) Артур Таэверэ и учредитель программы "Школа без насилия" (Kiusamisvaba Kool) Расмус Раск.
В Кивиылиском приключенческом центре 14 января состоится молодежное соревнование по слоупстайлу, где награды удостоится тот, кто при спуске с горы продемонстрирует лучшие трюки. А в феврале на неофициальном чемпионает Эстонии по слоупстайлу в Кивиыли выступит Келли Силдару.
Союз автомобильных дилеров отмечает рост продаж новых автомобилей в 2016 году и еще более резкий скачок объема лизингового финансирования новых автомобильных средств. По данным статистики, Эстония является рынком с самым высоким показателем по использованию лизинговых услуг в мире. Руководитель отдела автолизинга банка DNB Райво Пийбор в передаче "Кофе+" связал это обстоятельство с укреплением чувства уверенности населения в завтрашнем дне.
Тысячи демонстрантов намерены устроить 20 января в Вашингтоне акцию протеста, чтобы сорвать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.
Протестующие (в их число входят группы DisruptJ20 и Black Lives Matter) попытаются заблокировать все 12 пунктов пропуска к месту проведения церемонии у Капитолия, где Трамп должен принести присягу, и вдоль Пенсильвания-авеню.
Министр здравоохранения и спорта Австралии Сьюзан Ли совершила несколько служебных поездок, в ходе которых, как выяснилось, она занималась не государственными делами, а поисками недвижимости на курорте Голд-Кост в штате Квинсленд. Это стоило ей должности. В результате разгоревшегося скандала она ушла в отставку.
Ведущая рубрики "Нескучный Weekend" на "Радио 4" Ольга Григорьева представила подборку мероприятий, которые можно посетить в предстоящие выходные.
Отбывающий тюремный срок за убийство 77 человек норвежец Андерс Беринг Брейвик заявил, что пять лет тюремного заключения в одиночной камере сделали его взгляды еще более радикальными.
Столичное отделение Центристской партии в понедельник предложит управе города назначить старейшиной района Кесклинн Таави Пукка вместо освобожденного от должности Алара Няэме, признанного виновным в коррупции.
Польская оппозиция прекратила блокаду зала пленарных заседаний Сейма в Варшаве. Протест прекращается, так как удовлетворено главное требование оппозиции – возвращение журналистов в парламент, заявил лидер либерально-консервативной оппозиционной партии "Гражданская платформа" (ГП) Гжегож Схетына.
В следующем году в Нарве планируют открыть Дом эстонского языка. Предполагается, что он разместится в помещениях бывшего завода "Балтиец", передали утренние теленовости ETV+ со ссылкой на статью в Eesti Päevaleht.
В четверг в центре Таллинна произошла цепная авария, травмы получил ребенок.
Выступающий в чемпионате Польши ключевой полузащитник сборной Эстонии по футболу Константин Васильев может продолжить карьеру в Азербайджане или Казахстане.
Утром дорожные условия на основных государственных шоссе Эстонии местами из-за снегопада и метели были переменчивыми, на дорогах могут быть скользкие и заснеженные участки, сообщили в Департаменте шоссейных дорог.
Ветер в ближайшие сутки немного поутихнет, пойдет мокрый снег, к вечеру пятницы начнет холодать.
Жительница Таллинна привезла на лечение в приют Varjupaikade MTÜ на улице Пальяссааре больную уличную кошку. Через три недели ей сообщили, что животное здорово — можно забрать. Однако через несколько дней питомец умер. На основании заявления женщины, получившей больного кота, начато уголовное производство по статье, касающейся жестокого обращения с животными.
Средний возраст автомобилей добровольческих спасателей — 35-40 лет. Многие из них давно выработали свой ресурс и не всегда готовы к экстренному выезду. Поддержание машин в исправном виде — задача самих добровольцев, однако на восстановление старых автомобилей уходит очень много времени и средств. Денег, которые сейчас выделяет государство, не хватает. Состояние автомобилей влияет на скорость прибытия спасателей на место происшествия — когда дорога каждая секунда.
Эстонское правительство в четверг одобрило соглашение о сотрудничестве в области обороны между правительствами Эстонии и США и уполномочило министра обороны подписать его.
В немецком Рупольдинге в рамках этапа Кубка мира по биатлону в четверг, 12 января, состоялась женская эстафетная гонка. Из 23 команд до финиша добрались 20.
Туризм в Причудье развивается медленнее, чем в других регионах Эстонии, несмотря на огромный потенциал. Причин сразу несколько - от нехватки развитой инфраструктуры в регионе и недостатка инвесторов до отсутствия четкой программы поддержки со стороны государства. Ждут в Причудье и решения пограничного вопроса с Россией. Развитие этого региона в четверг, 12 января, обсуждали на специальном форуме в Каукси.
Закон в Эстонии позволяет оттянуть срок начала отбытия наказания даже в том случае, если тебя обвинили в убийстве. Примером тому - случай с Сергеем Лопатниковым, которого суд первой инстанции осудил на шесть лет за непреднамеренное убийство своих родителей. Подав аппеляции, Лопатников еще полгода смог находиться на свободе, но даже после решения Государственного суда не явился отбывать наказание.
Таллиннский департамент городского планирования представил видео макета Рейди теэ. Чиновники надеются, что доработанный ими план строительства дороги будет утвержден, и откладываемые до сих пор строительные работы весной наконец уже начнутся. Однако у противников строительства трассы видео в формате 3D вызвало новые вопросы.
Административная реформа меняет карту не только географическую, но и политическую: Ляэнеский уезд в ходе масштабных перемен потеряет две волости и 20 процентов избирателей, а значит и часть своих представителей в Рийгикогу. Все это последствия появления новой волости Ляэнеранна, решение утверждено сегодня на уровне правительства.
Государство не обсуждало предложение министра здоровья и труда Евгения Осиновского о снижении допустимого размера трансграничных перевозок алкоголя по всему Евросоюзу. Премьер-министр Юри Ратас назвал это инициативой одного министра.
Правление Свободной партии на закрытом заседании решило не исключать Евгения Криштафовича из своих рядов. Свободники признали поведение внутрипартийного оппозиционера неправильным, но решили дать ему еще один шанс.
Новое руководство Партии реформ, выбранное на съезде в минувшую субботу, собралось 13 января на свое первое заседание в штаб-квартире партии на Тынисмяги в Таллинне.
Президентская канцелярия сообщила, что Керсти Кальюлайд пригласит на праздничный прием в честь годовщины Эстонской Республики приблизительно 1000 гостей. Приглашения разослали 500 гостям, которых ждут вместе со спутниками.
На судне Silja Symphony компании Tallink, во время шторма по пути из Финляндии в Швецию погибли две лошади рысистой породы, пишет финское издание Iltalehti.
Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) приведет к ликвидации одного из самых успешных музеев России, говорится в заявлении Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, опубликованном на сайте Союза музеев России.
Фонд развития предпринимательства (EAS) представит в пятницу рекламный символ, на разработку которого пошло 200 000 евро. Команда дизайнеров за полгода работы разработала новый бренд Эстонии и инструкции, как надо представлять страну в мире.
Осенью 2017 года в Таллинне открывается новая частная школа, которая создается усилиями ориентированных на обновление школьного образования руководителей Открытой школы и таллиннской горуправы. Среди основателей школы — инициатор создания образовательного фонда "Молодежь — в школу" (Noored Kooli) Артур Таэверэ и учредитель программы "Школа без насилия" (Kiusamisvaba Kool) Расмус Раск.
В Кивиылиском приключенческом центре 14 января состоится молодежное соревнование по слоупстайлу, где награды удостоится тот, кто при спуске с горы продемонстрирует лучшие трюки. А в феврале на неофициальном чемпионает Эстонии по слоупстайлу в Кивиыли выступит Келли Силдару.
Союз автомобильных дилеров отмечает рост продаж новых автомобилей в 2016 году и еще более резкий скачок объема лизингового финансирования новых автомобильных средств. По данным статистики, Эстония является рынком с самым высоким показателем по использованию лизинговых услуг в мире. Руководитель отдела автолизинга банка DNB Райво Пийбор в передаче "Кофе+" связал это обстоятельство с укреплением чувства уверенности населения в завтрашнем дне.
Тысячи демонстрантов намерены устроить 20 января в Вашингтоне акцию протеста, чтобы сорвать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.
Протестующие (в их число входят группы DisruptJ20 и Black Lives Matter) попытаются заблокировать все 12 пунктов пропуска к месту проведения церемонии у Капитолия, где Трамп должен принести присягу, и вдоль Пенсильвания-авеню.
Министр здравоохранения и спорта Австралии Сьюзан Ли совершила несколько служебных поездок, в ходе которых, как выяснилось, она занималась не государственными делами, а поисками недвижимости на курорте Голд-Кост в штате Квинсленд. Это стоило ей должности. В результате разгоревшегося скандала она ушла в отставку.
Ведущая рубрики "Нескучный Weekend" на "Радио 4" Ольга Григорьева представила подборку мероприятий, которые можно посетить в предстоящие выходные.
Отбывающий тюремный срок за убийство 77 человек норвежец Андерс Беринг Брейвик заявил, что пять лет тюремного заключения в одиночной камере сделали его взгляды еще более радикальными.
Столичное отделение Центристской партии в понедельник предложит управе города назначить старейшиной района Кесклинн Таави Пукка вместо освобожденного от должности Алара Няэме, признанного виновным в коррупции.
Польская оппозиция прекратила блокаду зала пленарных заседаний Сейма в Варшаве. Протест прекращается, так как удовлетворено главное требование оппозиции – возвращение журналистов в парламент, заявил лидер либерально-консервативной оппозиционной партии "Гражданская платформа" (ГП) Гжегож Схетына.
В следующем году в Нарве планируют открыть Дом эстонского языка. Предполагается, что он разместится в помещениях бывшего завода "Балтиец", передали утренние теленовости ETV+ со ссылкой на статью в Eesti Päevaleht.
В четверг в центре Таллинна произошла цепная авария, травмы получил ребенок.
Выступающий в чемпионате Польши ключевой полузащитник сборной Эстонии по футболу Константин Васильев может продолжить карьеру в Азербайджане или Казахстане.
Утром дорожные условия на основных государственных шоссе Эстонии местами из-за снегопада и метели были переменчивыми, на дорогах могут быть скользкие и заснеженные участки, сообщили в Департаменте шоссейных дорог.
Ветер в ближайшие сутки немного поутихнет, пойдет мокрый снег, к вечеру пятницы начнет холодать.
Жительница Таллинна привезла на лечение в приют Varjupaikade MTÜ на улице Пальяссааре больную уличную кошку. Через три недели ей сообщили, что животное здорово — можно забрать. Однако через несколько дней питомец умер. На основании заявления женщины, получившей больного кота, начато уголовное производство по статье, касающейся жестокого обращения с животными.
Средний возраст автомобилей добровольческих спасателей — 35-40 лет. Многие из них давно выработали свой ресурс и не всегда готовы к экстренному выезду. Поддержание машин в исправном виде — задача самих добровольцев, однако на восстановление старых автомобилей уходит очень много времени и средств. Денег, которые сейчас выделяет государство, не хватает. Состояние автомобилей влияет на скорость прибытия спасателей на место происшествия — когда дорога каждая секунда.
Эстонское правительство в четверг одобрило соглашение о сотрудничестве в области обороны между правительствами Эстонии и США и уполномочило министра обороны подписать его.
В немецком Рупольдинге в рамках этапа Кубка мира по биатлону в четверг, 12 января, состоялась женская эстафетная гонка. Из 23 команд до финиша добрались 20.
Туризм в Причудье развивается медленнее, чем в других регионах Эстонии, несмотря на огромный потенциал. Причин сразу несколько - от нехватки развитой инфраструктуры в регионе и недостатка инвесторов до отсутствия четкой программы поддержки со стороны государства. Ждут в Причудье и решения пограничного вопроса с Россией. Развитие этого региона в четверг, 12 января, обсуждали на специальном форуме в Каукси.
Закон в Эстонии позволяет оттянуть срок начала отбытия наказания даже в том случае, если тебя обвинили в убийстве. Примером тому - случай с Сергеем Лопатниковым, которого суд первой инстанции осудил на шесть лет за непреднамеренное убийство своих родителей. Подав аппеляции, Лопатников еще полгода смог находиться на свободе, но даже после решения Государственного суда не явился отбывать наказание.
Таллиннский департамент городского планирования представил видео макета Рейди теэ. Чиновники надеются, что доработанный ими план строительства дороги будет утвержден, и откладываемые до сих пор строительные работы весной наконец уже начнутся. Однако у противников строительства трассы видео в формате 3D вызвало новые вопросы.
Административная реформа меняет карту не только географическую, но и политическую: Ляэнеский уезд в ходе масштабных перемен потеряет две волости и 20 процентов избирателей, а значит и часть своих представителей в Рийгикогу. Все это последствия появления новой волости Ляэнеранна, решение утверждено сегодня на уровне правительства.
Государство не обсуждало предложение министра здоровья и труда Евгения Осиновского о снижении допустимого размера трансграничных перевозок алкоголя по всему Евросоюзу. Премьер-министр Юри Ратас назвал это инициативой одного министра.
Правление Свободной партии на закрытом заседании решило не исключать Евгения Криштафовича из своих рядов. Свободники признали поведение внутрипартийного оппозиционера неправильным, но решили дать ему еще один шанс.
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