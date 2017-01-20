ФОТО: новое правление Партии реформ собралось на первое собрание

Закон в Эстонии позволяет оттянуть срок начала отбытия наказания даже в том случае, если тебя обвинили в убийстве. Примером тому - случай с Сергеем Лопатниковым, которого суд первой инстанции осудил на шесть лет за непреднамеренное убийство своих родителей. Подав аппеляции, Лопатников еще полгода смог находиться на свободе, но даже после решения Государственного суда не явился отбывать наказание.