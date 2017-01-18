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В эстафете на КМ по биатлону в Рупольдинге мужская сборная Эстонии заняла 17-е место

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Алексей Маргиев
Cегодня 21:41
Рубрика: rus.err.ee

Мужская сборная Эстонии заняла 17-е место в эстафетной гонке в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. А золото в этой дисциплине завоевали норвежцы, которые смогли на финише обойти сборную России, передает "Актуальная камера".

Мужская сборная Эстонии выставила на эстафетную гонку в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону сильнейший на сегодня состав. На первом этапе Рене Цахкна использовал один дополнительный патрон и пришёл на передачу эстафеты 17-м. Чисто на лыжне он уступил лидерам около 1 минуты.

На втором этапе Роланд Лессинг пробежал штрафной круг после стрельбы из положения стоя, и сборная Эстонии опустилась на 19-ю позицию.

На третьем отрезке Калев Эрмитс это место сохранил, а на последнем этапе единственный эстонский биатлонист, имеющий очки в нынешнем розыгрыше Кубке мира, Каури Кыйв вернул команду на 17-е место. Этот результат позволил эстонцам сохранить за собой 19-е место в Кубке наций.

Напомним. что перед сборной стоит задача по итогам сезона быть в двадцатке сильнейших, что позволит выставить эстафетную команду и на Олимпиаде 2018 года в Корее.

Победу в гонке одержала сборная Норвегии, которая выступала далеко не в оптимальном составе из-за отсутствия всё ещё болеющих братьев Бё. Однако Уле-Эйнар Бьёрндаллен, Ветле Сьястад Кристиансен, Хенрик Л"Абе Лунд и Эмиль Хегле Свендсен очень ровно прошли все этапы, использовав на 8 огневых рубежах всего 5 дополнительных патронов. И именно Свендсен на финишном круге сумел отыграть 20 секунд у лидировавшего после последней стрельбы Антона Бабикова. В итоге россияне отстали от норвежцев на 5 секунд и стали вторыми. А бронзу завоевали хозяева этапа немцы, которым не помешал даже один штрафной круг. Его ещё на первом этапе пробежал Эрик Лессер.

Завтра в Рупольдинге состоится женская эстафета. Мужчины снова будут соревноваться в этой дисциплине уже через неделю на следующем этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Надежда Берсенёва
Редактор

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