Исследование: первый трудовой опыт молодежь готова получать и за минимальную зарплату

Начиная карьеру, молодые люди не ставят зарплату на первое место. Фото: Postimees/Scanpix

В ходе проведенного в декабре опроса выяснилось, что желание молодежи получать на первом месте работы нетто-зарплату в размере 600-1000 евро ни куда не исчезло, но при этом две трети молодых людей готовы после учебы получить первый трудовой опыт и за минимальную зарплату, сообщила в четверг, 26 января, пресс-служба компании CV Keskus.

"Ожидания готовящейся выйти на рынок труда молодежи в последние годы сохраняются на одном уровне – почти половина из тех, кто после окончания учебы собираются пойти на первое место работы с полной занятостью, хотели бы получать нетто-зарплату менее 800 евро, четверть – нетто-зарплату в размере 800-1000 евро, что меньше средней ожидаемой зарплаты по Эстонии, – сказал менеджер CV Keskus по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. – Кроме того, надо учитывать, что реальная зарплата по сравнению с желаемой обычно на треть меньше. В результате, многие молодые люди с высшим образованием сначала получают нетто-зарплату в размере 600-700 евро".

"Исследование показывает, что многие решившие получить высшее образование молодые люди даже не ждут, что диплом даст им конкурентное преимущество, и готовы после учебы получить трудовой опыт за минимальную зарплату", – добавил он.

В опросе CV Keskus.ee на крупнейшей в Эстонии молодежной инфоярмарке Teeviit 2016 участвовало более 800 человек в возрасте 14-25 лет. Половина опрошенных была из Харьюмаа, десятая часть – из Ида-Вирумаа и десятая часть – из Ляэне-Вирумаа. Ожидаемая зарплата молодежи в зависимости от места жительства заметно не отличалась.