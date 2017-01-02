Актуальная камера 02.01.2017 (18:00)  

Космос все больше и больше притягивает внимание землян. Европейское космическое агнетство запустит проект "Хеопс" по поиску экзопланет, аналогичной миссией займется в новом году и НАСА. Американцы и европейцы продолжат изучать планеты солнечной системы, а китайцы планируют освоить Луну.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) подтвердила отмену этапа Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому в Казани по финансовым причинам.
Хроническое недофинансирование здравоохранения привело к падению качества и доступности как плановой, так и неотложной медицинской помощи до критического уровня, поэтому многие пациенты просто не успевают попасть вовремя на прием к врачу, уверены эстонские профессиональные ассоциации врачей. По их оценке, если не предпринять срочных мер, то в 2017 году ситуация продолжит ухудшаться.
Двое водителей, пойманные в ходе полицейского рейда "Дуют все" привлечены к уголовной ответственности. Всего в ходе рейда были задержаны 16 водителей, в которых были обнаружены признаки алкогольного опьянения.
В понедельник, 2 января, "Ливерпуль", за который выступает капитан сборной Эстонии по футболу Рагнар Клаван, в матче английской премьер-лиги на выезде сыграл вничью с "Сандерлендом" - 2:2.
На западе Австралии в городе Перт трое граждан Эстонии попали в ДТП. Один молодой человек, находившийся в машине, погиб.
Голландец Арно Пайперс, трижды с 2001 по 2003 год приводивший "Флору" к чемпионскому титулу, вернулся на пост главного тренера таллиннского футбольного клуба.
На границе между Финляндией и Россией российские пограничники не пропустили несколько рейсовых автобусов Lux Ekspress, направлявшихся из Хельсинки в Петербург. По предварительной информации, причина задержки - неожиданное прекращение лицензии на международные перевозки. Руководство компании пытается разобраться в ситуации.
С 1 января Эстония в течение года будет возглавлять сотрудничество Балтийских стран. Одна из главных тем сотрудничества, озвученная министром иностранных дел страны Свеном Миксером, оборона и безопасность.
В воскресенье, 1 января, на 84-м году жизни скончался эстонский легендарный яхтсмен Александр Чучелов, завоевавший серебряную медаль в классе "Финн" на Олимпиаде-1960 в Риме.
Начавшийся снегопад может привести к ухудшению дорожных условий к вечеру понедельника.
Старейшина Пылваского уезда Игорь Таро внесет предложение образовать волость Сетомаа путем принудительного слияния волостей Микитамяэ, Вярска и Меремяэ, а также деревней сету в волости Миссо.
Центральный союз работодателей Эстонии направил четырем министерствам список из 24 предложений, призванных устранить препятствия на пути вербовки и обустройства в Эстонии работников из других стран.
Совет по прессе рассмотрел жалобу депутата Европарламента Яны Тоом и пришел к выводу, что опубликованная в сентябре 2016 года порталом Delfi статья нарушила общепринятые стандарты журналистики.
Международная федерация футбола (ФИФА) выдала лицензии 16 эстонским судьям.
Не менее четырех человек погибли в результате двух взрывов заминированных автомобилей в столице Сомали Могадишо. Один из взрывов произошел около контрольно-пропускного пункта миротворческой миссии. Другой - возле находящегося неподалеку отеля. Ответственность за эти нападения взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пообещал "последствия" для пользователей социальных сетей, которые размещали сообщения в поддержку террора.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт добилась небольшого прогресса в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).
В основной раунд теннисного турнира в Бангкоке пробился первая ракетка Эстонии Юрген Зопп (ATP, 332). Следующим его соперником станет 32-летний серб Янко Типсаревич (ATP, 144), который не так давно был в десятке лучших теннисистов мира.
С 1 февраля Лыунаскую префектуру возглавит нынешний руководитель Идаской префектуры Валло Коппель, а его место займет глава криминального бюро Тарво Крууп. Нынешний Лыунаский префект Тармо Кохв будет выполнять роль офицера связи в общении с латвийскими и литовскими коллегами.
Услуга доставки пенсий и социальных пособий на дом с 1 января 2017 года подорожала в Эстонии почти на 25%. Изменились и даты доставки пенсий, теперь пожилые жители страны будут их получать с 5 по 15 число.
Перед Новым годом российские сенаторы и группа депутатов Европарламента посетили Сирию, среди последних была и Яна Тоом, которую уже успели обвинить в потакании режимам Асада и Путина и политической несамостоятельности. Евродепутат спокойно относится к этим выпадам и считает, что они безосновательны. По ее мнению, политику наду уметь пожимать разные руки и "хранить яйца в разных корзинах".
Во многих городах Эстонии плата за место в детском саду рассчитывается от определенного процента от минимальной зарплаты, а с 1 января минимальная зарплата выросла с 430 до 470 евро. Максимальная ставка платы за место составляет 20% от минимальной зарплаты, однако как правило придерживаются средней ставки – приблизительно 10% от минимальной зарплаты.
Министерство финансов представило правительству предложение, в соответствии с которым в будущем государство не будет составлять по отдельности проект госбюджета и бюджетной стратегии, а перейдет к составлению четырехлетних бюджетов, при этом разрешается ежегодный дефицит бюджета в размере до 0,5% ВВП.
Турецкая полиция задержала восемь человек по подозрению в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь, в результате которого погибли 39 человек и более 60 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).
В понедельник, 2 января, Константин Васильев стал обладателем приза "Серебряный мяч", который каждый год вручают автору самого красивого гола за сборную Эстонии по футболу.
По данным трех префектур полиции, на прошедших выходных зафиксированы 18 случаев драк и случаев применения физического насилия, половина из которых произошла в Ида-Вирумаа.
Полиция в первый рабочий день 2017 года в ходе рейда "Дуют все" на дорогах Эстонии проверяла водителей на трезвость.
При взрыве заминированного автомобиля в багдадском районе Садр-сити десятки человек погибли и получили ранения.
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