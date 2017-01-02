Актуальная камера 02.01.2017 (18:00)  

Перед Новым годом российские сенаторы и группа депутатов Европарламента посетили Сирию, среди последних была и Яна Тоом, которую уже успели обвинить в потакании режимам Асада и Путина и политической несамостоятельности. Евродепутат спокойно относится к этим выпадам и считает, что они безосновательны. По ее мнению, политику наду уметь пожимать разные руки и "хранить яйца в разных корзинах".