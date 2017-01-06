Актуальная камера 06.01.2017 (20:00)

Эстонский мотогонщик Тоомас Трийза показал 47-й результат на четвертом этапе ралли-рейда "Дакар", который продолжается в Южной Америке. Его соотечественник Март Меэру занял 51-е место.
В пятницу был подписан договор о строительстве в Раквере концертного зала имени Арво Пярта.
Первыми новичками "Инфонета", который в предстоящем сезоне будет выступать под названием FCI Tallinn, в 2017 году стали защитник Роман Нестеровский и хавбек Кирилл Нестеров из нарвского "Транса". Оба игрока уже выступали за "Инфонет" на предновогоднем турнире ЭФС. Соглашение с обоими футболистами рассчитано на два года.
По словам избранного президента США Дональда Трампа, скандал по поводу предполагаемого вмешательства российских хакеров в американскую избирательную кампанию — это политическая охота на ведьм. Она проводится его противниками, которые стыдятся понесенного ими поражения на президентских выборах осенью 2016 года.
Департамент защиты прав потребителей наказал фирму Tele2 Eesti AS за нарушение запрета на нечестные приемы торговли денежным штрафом в 4000 евро, поскольку потребителей оповестили об одностороннем изменении условий договора недостаточно ясно и понятно.
Православные христиане готовятся встретить Рождество – сегодня отмечается Навечерие Рождества Христова или Рождественский сочельник.
С приходом морозов эстонские спасатели возобновили рейды по домам и квартирам, чтобы информировать население о правилах пожарной безопасности и проверять наличие дымового датчика.
В Германию прибыла американская военная техника, предназначенная для усиления восточного фланга НАТО.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) расценило как недопустимо низкие темпы выполнения Евросоюзом программы расселения просителей убежища, нашедших временный приют в Греции.
Начиная с субботы, 7 января, разрешено пешком выходить на лед Теплого и Псковского озер. По-прежнему запрещено выходить на лед Чудского озера.
Полиция начала уголовное расследование произошедшей 5 января аварии в Ляэне-Вирумаа, в которой при столкновении трех автомобилей пострадали три человека - особенно тяжелые травмы получили женщина и ребенок младше одного года. Виновнику аварии грозит до пяти лет тюрьмы.
ЦРУ установило личности российских чиновников, которые передали организацию Wikileaks компрометирующие материалы, похищенные хакерами с компьютеров Национального комитета Демократической партии и руководителей Демократической партии.
Первый в 2017 году выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 8 января.
Бельгийский политик и евродепутат Ги Верхофстадт официально выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Европарламента.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что японскому автопроизводителю Toyota придется платить высокие таможенные пошлины, если компания построит новый завод в Мексике для последующего экспорта выпущенных на нем автомобилей в США.
В пятницу, 6 января, чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выиграла спринтерскую гонку на четвертом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе. Дистанцию 7,5 км спортсменка преодолела без промахов за 22 минуты 28,5 секунды. Эстонские биатлонистки выступили неудачно, не попав в гонку преследования.
Аналитики в один голос говорят об ускорении экономического роста Эстонии в начинающемся году до 2,2-2,6%, однако оптимистичные прогнозы прошлых лет раз за разом не оправдывались. Прогноз роста на этот год в основном связан с увеличением внутренних инвестиций и внешнего спроса, но какой-то чудесный рецепт по выводу экономики из застоя вряд ли появится, говорится в прогнозе развития эстонской экономики в 2017 году аналитика банка SEB Михкеля Нестора.
Приговоренный к 15 годам тюремного заключения Мярт Рингмаа, в народе известный как "паэский бомбист", будет добиваться досрочного освобождения в Вируском уездном суде.
Кохтла-Ярвеский детский дом, недавно отметивший четверть века, должен закрыться навсегда уже предстоящим летом — дети станут жить в квартирах обычных домов, небольшими группами-семьями с воспитателями.
Сейчас в Эсмтонии много заболевших гриппом, но о пике заболеваемости пока говорить рано, так как на следующей неделе закончатся школьные каникулы, и количество заболевших возрастет, сообщила специалист по связям с общественностью департамента здравоохранения Ийрис Салури.
По предварительным данным, за прошлый год через Средиземное море в Европу в общей сложности прибыли 363 348 мигрантов и беженцев, причем более 5000 погибли в пути.
На основании закона о культурных ценностях из резерва правительства подведомственным Министерству культуры учреждениям на оплату найденных предметов исторической ценности будет выделено 97 145 eвро, говорится в проекте распоряжения кабмина.
Папа римский Франциск поздравил "в духе братской любви" православный мир с наступающим Рождеством Христовым (по юлианскому календарю).
Группа военных кораблей РФ в Средиземном море во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" покинет зону сирийского конфликта в рамках заявленного сокращения группировки российских войск в Сирии.
В пятницу министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай сообщил о прекращении поисков пропавшего малазийского самолета через две недели после завершения поисковой операции на территории в 120 000 квадратных километров, где предположительно упал самолет, сообщил Reuters.
Титул "Человека 2016 года" издание Postimees присвоило Тынису Лукасу за вклад в создание нового здания Эстонского национального музея (ERM), открытого осенью прошлого года.
Группа активистов более или менее известных за разные заслуги русскоязычному читателю около полугода работает над проектом создания Партии народов Эстонии (ПНЭ), которая может появиться уже к 24 февраля 2018 года.
Послы Латвии, Литвы и Эстонии в Германии в письме, адресованном порталу ZEIT ONLINE, обращают внимание на то, что Балтийские государства оказались в Советском Союзе не по собственной воле, а были оккупированы и аннексированы. По словам послов, Балтийские государства не являются преемниками права и государственности Советского Союза, и юридически, и политически не могут называться бывшими советскими республиками, сообщило министерство иностранных дел Литвы.
Там нет комментариев. Будьте первым!