Актуальная камера 21.02.2017 (20:00)

Власти Тарту собираются построить в самом сердце университетского города многоэтажный паркинг.
Уполномоченный Европейской Комиссии по вопросам занятости, социальных дел и мобильности рабочей силы Марианн Тюссен в среду начинает визит в Эстонию.
Квартирные товарищества Кохтла-Ярве по примеру городских властей хотят передавать государству квартиры, за которые скопились долги, выкупая их на акционах за собственные средства.
В пригороде Стокгольма Ринкебю, где проживают преимущественно мигранты, вечером в понедельник, 20 февраля, произошли столкновения между участниками беспорядков и полицией, сообщила газета Aftonbladet.
Жителям Нарвы больше не придется ездить на обследование к офтальмологу за 50 километров, т. к. с этой недели начался регулярный прием пациентов в Нарвской поликлинике.
Совет общественно-правовой вещательной корпорации (ERR) выбрал во вторник вечером из восьми претендентов, участвовавших в конкурсе на замещение поста главы организации, троих кандидатов, которые будут участвовать в дальнейшем конкурсе.
В связи с увеличенным пассажиропотоком во время председательства Эстонии в Совете ЕС во второй половине 2017 года могут вырасти цены на авиабилеты на некоторых маршрутах.
США намерены сохранять антироссийские санкции до возвращения Крыма Украине и считают, что НАТО должна "держать двери открытыми" для новых членов. Об этом заявила в ходе дебатов в Совете Безопасности ООН по конфликтам в Европе новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас сказал, комментируя данное министром образования Майлис Репс интервью "Спутнику", сказал, что Репс извлекла из случившегося урок.
Сегодня, 21 февраля, президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Таллиннскую Тынисмяэскую реальную школу, где встретилась с преподавателями и учениками и дала абитуриентам урок обществоведения. В ходе обсуждения разных местных и международных тем президент обратила внимание старшеклассников на необходимость участия в предстоящих осенью муниципальных выборах.
Во второй половине дня во вторник дорожное покрытие крупных шоссе преимущественно сухое, однако с понижением температуры воздуха дороги могут стать скользкими.
Сбор на финансирование госрасходов или, как его называют белорусы, налог на тунеядство заплатили лишь немногим более 54 тысяч граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам (МНС).
Сотрудники CNN обнаружили 3643 ресурса, принадлежащих президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Уже закрываются заводы и из-за дефицита ресурсов начался коллапс в металлургии. Спад производства урежет приток валюты в страну и обвалит гривну.
Испанской полиции пришлось открыть огонь по грузовику с газовыми баллонами, который двигался на высокой скорости по встречной полосе в сторону центра города.
Высший земельный суд Вены удовлетворил жалобу австрийской прокуратуры, которая оспаривала решение об отказе в экстрадиции в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, которому в Эстонии принадлежит предприятие по производству удобрений Nitrofert. После заседания суда Фирташа арестовали по запросу Испании.
Министр образования и науки Майлис Репс во вторник признала, что дала ошибочные комментарии по поводу своих интервью российскому агентству Sputnik, считающемуся в Эстонии пропагандистским, но подтвердила, что речь не идет о сознательной лжи.
Украинские следственные органы возбудили в отношении депутата Верховной Рады Андрея Артеменко дело о госизмене из-за разработанного им плана урегулирования конфликта в Донбассе и разногласий с Москвой по поводу аннексированного Россией Крыма.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Алиеву на должность первого вице-президента республики. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщается на сайте главы государства.
Действующий под брендом UniPark оператор платных автомобильных стоянок Stova, входящий в литовский концерн Modus grupe, купил эстонское предприятие Citypark Eesti, которое контролирует около 6500 мест на платных стоянках в Таллинне.
У учащихся школ Виймси каникулы на этой неделе, у нескольких таллиннских школ - на следующей неделе, третья группа школ отдыхает в марте. Эта ситуация осложняет положение семей, в которых дети посещают разные школы, тем не менее, у школ остается право устраивать каникулы по своему усмотрению и в следующем году, когда официально каникул будет пять, а не четыре.
В связи с многочисленными жалобами от учащихся школ и родителей канцлер права выяснит, не допускают ли школы систематические нарушения постановления министра социальных дел, в котором установлена периодичность контрольных работ в школах, а также время, в которое их можно проводить.
Госсуд во вторник аннулировал право входящей в концерн Eesti Energia фирмы Enefit Kaevandused AS на добычу полезных ископаемых на прииске Уус-Кивиыли, тяжба началась в марте 2014 года.
Государственный суд во вторник отклонил кассационную жалобу нескольких предприятий, опротестовавших введенную пярнуской горуправой обязанность платить налог на рекламу.
Совет Детской деревни SOS (SOS Lasteküla) назначил новым патроном организации Кристи Каллас, которая сменит на этом посту жену президента Тоомаса Хенрика Ильвеса — Иеву Ильвес.
Евродепутат Яна Тоом считает, что министру образования и науки Майлис Репс следует извиниться за ее действия в связи с интервью российскому агентству Sputnik, которое считается в Эстонии пропагандистским.
Питерский разработчик игр для сматрфонов Piligrim XXI планирует устроить весной 2017 года полномасштабное сражение на границе Эстонии и России - Narva battle. По задумке авторов проекта, игроки со своими гаджетами расположатся в крепостях Нарвы и Ивангорода. Выиграет та сторона, которая наберет больше всего очков.
По данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, на ливийское побережье возле города Эз-Завия из моря выброшены десятки тел утонувших мигрантов из Африки. В микроблоге Twitter отделения федерации на Ближнем Востоке и в Северной Африке в ночь на вторник, 21 февраля, опубликованы фотографии, на которых видно, как сотрудники Красного Полумесяца переносят тела.
Там нет комментариев. Будьте первым!