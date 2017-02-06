Актуальная камера 06.02.2017 (20:00)

Министр государственного управления Михаил Корб во вторник, 7 февраля, находится со своим вторым рабочим визитом в Ида-Вирумаа, где он вновь намерен встретиться с представителями местных самоуправлений.
Кохтла-Ярвеское городское собрание решило взять в этом году кредит на сумму 1,5 миллиона евро, которые планируется потратить главным образом на ремонт городских учреждений. Вместе с предыдущими кредитами долговая нагрузка города достигла 21,1 млн евро или почти 60% от основной деятельности города. Это означает, что город больше не сможет брать деньги в долг, если его доходы не вырастут.
В высшей лиге чемпионата Эстонии по футзалу за тур до конца регулярного первенства определились все участники плей-офф.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вместе с Москвой положить конец проблемам, оставшимся в отношениях между странами после Второй мировой войны.
Бывший командир батальона саперов подполковник Ээро Тепп, ушедший в ноябре 2016 года в отставку из Сил обороны из-за уголовного дела, которое на него завели после аварии в нетрезвом состоянии, предстанет перед судом.
Индекс потребительских цен в январе по сравнению с декабрем вырос на 0,4%, а по сравнению с январем прошлого года - на 2,7%, свидетельствуют данные Департамента статистики.
Государственная компания Eesti Post подала жалобу в Департамент конкуренции на Express Post.
Международная правозащитная организация Amnesty International представила результаты расследования казней и пыток в сирийской военной тюрьме Сайедная под Дамаском.
Накануне вступил в законную силу приговор суда в отношении 35-летнего Дмитрия Труфанова, который в мае 2015 года напал с ножом на женщину в столичном районе Пирита. Преступник проведет в тюрьме 10 лет.
Вируский уездный суд приступит к рассмотрению уголовного дела обвиняемого в мошенничестве председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова в апреле.
Антициклон над Финляндией и севером России усиливается и распространяется на Скандинавию.
В понедельник, 6 февраля, в Таллинн приехал один из самых известных российских хоккейных специалистов. Главный тренер российского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Игорь Захаркин проведет в Эстонии семинар для тренеров и показательное занятие для юных хоккеистов.
На сцене Vaba Lava - премьера спектакля хореографа Светы Григорьевой и Сийма Тынисте "Светлячки". Постановщики покажут зрителю разрушительную силу огня, при этом авторы спектакля решили обойтись без пламени на сцене.
Школьники из Нарвы едут в Тарту, а тартуские ребята - в Нарву. Стартовал проект, в рамках которого старшеклассники на неделю погружаются в иную языковую среду.
Террористическая группировка "Исламское государство" в 2016 году заработала около 260 млн долларов на незаконной продаже нефти – почти вдвое меньше, чем годом ранее, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в опубликованном в понедельник докладе, посвященном противодействию ИГ.
От навязчивой рекламы по телефону можно будет отказаться. Правда, не раньше мая следующего года - когда в силу вступят изменения в общеевропейском законе о защите данных. Тогда мобильные операторы будут обязаны заранее предупреждать клиентов, что они имеют дело с коммерческими звонками.
Тартуский университет (ТУ) готовится к выборам ректора. На данный момент ни один из кандидатов еще не выдвинут на этот пост официально, но о своем согласии баллотироваться уже заявили нынешний ректор Волли Кальм и декан факультета гуманитарных наук и искусств Маргит Сутроп.
Главы МИД стран Евросоюза на проходящем в Брюсселе Совете ЕС по иностранным делам выступили за сохранение антироссийских санкций.
Услугами эстонских предприятий по гостиничному размещению в 2016 году воспользовались свыше 3,3 млн иностранных и внутренних туристов, что на 7% больше, чем годом ранее. Увеличилось количество как иностранных, так и внутренних туристов.
Пярнуская больница - в эпицентре очередного скандала. По данным СМИ, глава больницы Урмас Суле мог превысить служебные полномочия, кроме того руководство медучреждения скрыло информацию о крупной краже в больнице.
В понедельник, 6 февраля, в 11:20 около дома номер 60 на улице Таммсааре в Тонди автомобиль Peugeot 206 въехал в фонарный столб. Водителя – 21-летнюю женщину – в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Расположенная в Таллинне Тынисмяэская реальная школа решила не следовать примеру Линнамяэского русского лицея и Кесклиннаской русской гимназии, отказавшись сделать еще одну попытку сохранить русский язык в качестве основного языка преподавания.
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон извинился перед страной за скандал, в который оказалась замешана его жена Пенелопа, однако подтвердил свое намерение участвовать в выборах.
На государственном портале eesti.ee услуги разработаны таким образом, что не все операции можно совершить при входе через банковскую ссылку, поскольку государство считает банковскую ссылку менее безопасной, чем ID-карту и функцию mobiil-ID.
В Таллинне завершился турнир по экстремальным видам спорта Simple Session. Он собрал 150 BMX-велосипедистов и скейтбордистов из 34 стран. А главным героем стал юный французский скейтбордист Аурельен Жиру, который выиграл соревнования в своем виде программы второй год подряд.
В Эстонию прибыли личный состав и тяжелая техника, в том числе и танки новой роты, в порядке расширения присутствия военного присутствия, из США.
Полиция просит помощи в поисках 79-летней Александры, которая ушла из дома в Маарду на улице Калласмаа 4 января и до сих пор не вернулась. Полиции сообщили об исчезновении женщины в конце января.
Три девочки из семей сирийских беженцев, размещенных в рамках программы ЕС в эстонском городе Тарту, участвуют в работе регионального отделения молодежной организации ополчения Кайтселийт.
Большинство потребителей электроэнергии с понедельника, 6 февраля, будут получать один счет вместо двух - за электричество и сетевую услугу. Как выяснил корреспондент "Актуальной камеры", нашлись продавцы электроэнергии, которые не согласились подписывать договор с Elektrilevi.
Там нет комментариев. Будьте первым!