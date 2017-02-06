Актуальная камера 06.02.2017 (20:00)

Кохтла-Ярвеское городское собрание решило взять в этом году кредит на сумму 1,5 миллиона евро, которые планируется потратить главным образом на ремонт городских учреждений. Вместе с предыдущими кредитами долговая нагрузка города достигла 21,1 млн евро или почти 60% от основной деятельности города. Это означает, что город больше не сможет брать деньги в долг, если его доходы не вырастут.