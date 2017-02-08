Актуальная камера 08.02.2017 (18:00)

Со среды к работе в качестве директора по контенту и программам концерна Eesti Meedia приступает Ханно Томберг, который в ноябре покинул пост председателя правления Фонда содействия развитию предпринимательству (EAS) в связи со скандалом вокруг возврата пособия на развитие хутора президента Ильвеса. В январе СМИ писали о Томберге, как об одном из претендентов на должность руководителя правления ERR, которая освободится в конце мая.