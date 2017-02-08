Актуальная камера 08.02.2017 (18:00)

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (ПВС) сегодня получила результаты лабораторных исследований, подтверждающих наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС) на принадлежащей ООО "Ancers" ферме "Бунчи" в Саласписском крае, где содержится около 10 000 животных.
Россия является единственным государством, которое может угрожать независимости и территориальной целостности Эстонии. Такой вывод сделан в предисловии к ежегоднику Департамента информации. В ведомстве полагают, что российские спецслужбы могут активизироваться в разгар председательства нашей страны в Евросоюзе, передает "Актуальная камера".
Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас сообщил подчиненным о строгом режиме экономии, что вызвало недовольство части сотрудников. Адлас и вице-мэр Мерике Мартинсон, отвечающая за сферу здравоохранения в столице, заверяют, что для пациентов изменения не несут никаких рисков.
Последний оставшийся на свободе член группы "Шалтай-Болтай" назвал свое имя, решив отказаться от анонимности. Его зовут Александр Глазастиков, это программист из Петербурга. Сейчас он находится в Эстонии.
Министерство обороны и Силы обороны должны уделять больше внимания участию жителей страны в военных сборах, и прилагать усилия для уменьшения случаев прерывания срочной службы - к такому выводу пришел Госконтроль, передает "Актуальная камера".
Рийгикогу принял поправки к закону об организации услуг в сфере здравоохранения, согласно которому все новорожденные отныне будут сразу же определяться в список пациентов семейного врача матери ребенка.
Опасность терроризма в Эстонии по-прежнему является низкой, хотя в большей части регионов Европы она остается высокой, говорится в обнародованном в среду рапорте Департамента информации "Эстония в международной среде безопасности в 2017 году", в котором описаны угрозы для эстонского государства.
Канцелярия президента Эстонии решила отказаться от планов президента Тоомаса Хендрика Ильвеса отреставрировать за 4 млн евро поместье Liberty в Рокка-аль-Маре, чтобы устроить там резиденцию президента.
Совет Пярнуской больницы в среду выслушал разъяснения членов правления больницы в связи с недавними скандалами и образовал для их расследования рабочую группу в составе председателя совета и членов комиссии по аудиту; по мере необходимости к работе будет привлекаться внутренний контролер Пярнуской горуправы.
Ленинский районный суд города Киров признал Алексея Навального и Петра Офицерова виновными в хищениях по делу компании "Кировлес", и приговорил их к лишению свободы срок пять лет и четыре года, соответственно.
В январе 2017 года эфир телеканала ETV+ в течение как минимум 15 минут посмотрели 284 000 телезрителей в возрасте старше 4-х лет, а портал etvpluss.ee посетили 79 000 уникальных пользователей, что меньше показателя за декабрь на 28 000 и 17 000 соответственно.
В расположенном в Кадриорге историческом здании, в котором на протяжении многих лет находились разные учреждения, осенью откроется детский сад. Здание будет отремонтировано и через галерею соединено с построенным рядом новым зданием.
Президенты Литвы, Латвии и Эстонии планируют в феврале встретиться с новым вице-президентом США Майком Пенсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Командир батальона донбасских сепаратистов Михаил Толстых, известный по прозвищу Гиви, убит в результате теракта, заявили в самопровозглашенной "Донецкой народной республике".
Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон награжден государственной наградой Франции - орденом Почетного легиона офицерской степени.
В связи с морозами в Эстонии производство электроэнергии достигло наивысшего показателя этой зимы, однако пока остается ниже максимального показателя потребления за все время.
Российский нападающий Алан Гатагов, ставший в прошлом году серебряным призером чемпионата Эстонии по футболу в составе "Левадии", покинул таллиннский клуб.
В представленном сегодня ежегоднике Департамента информации (службы внешней разведки) в обзоре безопасности окружающего Эстонию региона отмечается, что со строительством новых газопроводов у России появляется больше возможностей оказывать негативное влияние на стабильность и безопасность ЕС.
Задача учрежденной в прошлом году в Санкт-Петербурге Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) заключается в дискредитации стран Балтии в рамках государственной деятельности России по оказанию влияния.
В среду, 8 февраля, Тартуский окружной суд рассмотрел апелляцию врача из Ида-Вирумаа Игоря Горячева, который судом первой инстанции был признан виновным в причинении смерти по неосторожности.
Со среды к работе в качестве директора по контенту и программам концерна Eesti Meedia приступает Ханно Томберг, который в ноябре покинул пост председателя правления Фонда содействия развитию предпринимательству (EAS) в связи со скандалом вокруг возврата пособия на развитие хутора президента Ильвеса. В январе СМИ писали о Томберге, как об одном из претендентов на должность руководителя правления ERR, которая освободится в конце мая.
В Европе 55% населения выступают за прекращение иммиграции из стран с мусульманским населением, а не поддерживают такой запрет лишь 20% населения.
В Таллиннской телебашне планируются масштабные обновления, инвестиции составят 1,6 млн евро. Будут созданы новомодный парк аттракционов под открытым небом, тропа приключений Zip-Line, пересекающая древнюю долину реки Пирита, и новая постоянная выставка с игровыми элементами на смотровой площадке, знакомящая с образом электронной Эстонии.
В среду, 8 февраля, Вируский уездный суд рассмотрел уголовное дело бывшего командира батальона саперов подполковника Ээро Теппа, которого обвинили в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Россия является единственным государством, которое может угрожать независимости и территориальной целостности Эстонии.
Жители волости Сауэ в пределах своей волости как минимум до конца февраля 2018 году могут бесплатно ездить на поездах Elron. Соответствующего соглашения достигли руководство волости и компании-перевозчика.
В субботу, 11 февраля, пройдет первый полуфинал музыкального конкурса Eesti Laul на котором путем голосования жюри и зрителей будут отобраны пять финалистов. Победитель Eesti Laul будет представлять Эстонию на "Евровидении 2017" в Киеве.
Судостроительная компания Baltic Workboats планирует расширить открытый в таллиннском порту Лахесуу проектировочный центр, наняв не менее двух десятков новых специалистов.
Европейская комиссия приняла решение отменить ограничения на прослушивание музыки и просмотр видео между странами-членами ЕС. Еврокомиссар Андрус Ансип занялся этим вопросом еще в декабре 2015 года.
Там нет комментариев. Будьте первым!