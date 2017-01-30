Актуальная камера 30.01.2017 (20:00)

Переезд Академии МВД в Нарву вновь под вопросом. Правящее трио внесло этот пункт в коалиционное соглашение в прошлом году, однако средств на полный перенос ВУЗа в приграничный город нет. В правительстве мнения по этому поводу разделились.
С 1 по 5 февраля женская сборная Эстонии по флорболу (хоккей в зале) примет участие в отборочном турнире чемпионата мира. Эстонские девушки сыграют в 3-й европейской подгруппе, матчи которой пройдут в итальянском Челано, что в 120 км восточнее Рима.
Крупный завод по рафинированию древесины вероятно будет построен в окрестностях Тарту, чтобы была возможность использовать воду из реки Эмайыги.
Британский министр иностранных дел Борис Джонсон раскритиковал резонансный указ президента США, ужесточающий американскую миграционную политику, но поддержал решение пригласить Дональда Трампа с официальным визитом в Великобританию.
Департамент полиции и погранохраны объявил конкурс на замещение должности начальника Нарвского погранпункта.
Эпидемия гриппа и заболеваемость ОРВИ в Эстонии набирает обороты. За прошлую неделю к врачам обратились 6600 жителей страны. Наиболее серьезная ситуация - в Ляэнеском уезде, далее следует Ида-Вирумаа и Вильяндимаа. Вакцина от гриппа уже закончилась, опустели и полки с лекарством от гриппа.
В понедельник вступает в силу сделка о покупке акций банка Eesti Krediidipank AS банком Inbank при участии фирмы Coop Eesti с целью создать в Эстонии новый банк, который будет называться Coop.
Предлагаемые новой коалицией налоговые поправки ухудшат экономическую среду в Эстонии, утверждают представители Центрального союза работодателей. Не нравится работодателем спешка, с которой происходят изменение, и скудность информации о планируемых изменениях в налоговом законодательстве.
В таллиннском доме-музее классика эстонской литературы Антона Хансена Таммссааре в понедельник, 30 января, объявили имя победителя конкурса иллюстраций к самому известному роману писателя "Правда и справедливость".
Идаская служба Департамента здоровья выписала отделу культуры Нарвского горуправления штраф в размере 400 евро, поскольку в бассейне Языкового лицея не были ликвидированы недостатки.
В понедельник, 30 января, премьер-министры Эстонии и Литвы обсудили в Таллинне экономическое сотрудничество между двумя государствами.
15 января 37-летний Сергей ушел из свой квартиры в столичном районе Ласнамяэ и до сих пор не вернулся, близким не удается с ним связаться.
Признанный судом первой инстанции виновным в причинении смерти по неосторожности врач из Ида-Вирумаа Игорь Горячев настаивает на своем оправдании в Тартуском окружном суде.
Завоевавшая золотую и серебряную медали на Всемирных экстремальных играх в США 14-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару вернется в Таллинн в ночь на среду.
Оборот RMK в 2016 году по предварительным данным составил 178 млн евро и прибыль – 58 млн евро. При этом оборот удалось увеличить на 8% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль – на 40%.
Лишь в прошлую пятницу избранный генеральным секретарем Партии реформ Райт Пихельгас отказался от своего поста.
Почти 160 сотрудников государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" лишатся работы в случае передачи объекта в управление РПЦ, сообщил директор учреждения Николай Буров.
Дочерняя компания Газпромбанка "Криогаз" начала поставлять эстонскому энергоконцерну Eesti Gaas сжиженный природный газ (СПГ) с построенного в Пскове завода СПГ специально для бункеровки парома Megastar.
Китай одобрил финансирование иорданского проекта Eesti Energia, тем самым снято последнее препятствие для подписания договора об инвестиции в 2,2 млрд долларов.
Объем пассажирских перевозок по железной дороге Эстонии в 2016 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 5% до 6 920 000 пассажиров.
Парижское правосудие предъявило в понедельник главному подозреваемому в подготовке брюссельских терактов 22 марта 2016 года Мухаммеду Абрини официальные обвинения в соучастии в организации терактов в столице Франции 13 ноября 2015 года.
Шесть человек погибли и восемь получили ранения при нападении на мечеть в городе Квебек - столице одноименной канадской провинции.
Легкоатлет Йоханнес Эрм установил новый юниорский рекорд Эстонии в беге на 300 метров в закрытых помещениях.
Песенный конкурс "Евровидение-2017" постепенно приближается, и несколько стран уже объявили имена музыкантов, которые будут их представителями в Киеве. Среди них — Финляндия, Австрия, Кипр, Великобритания, Республика Беларусь, Греция, Черногория, Грузия, Армения и Албания.
В 2017-2018 году Фонд развития предпринимательства (EAS) потратит 30 000 евро на уход за комнатными растениями в своем офисе, расположенном в таллиннском районе Ласнамяэ.
Парламентская спецкомиссия по контролю за госбюджетом под руководством Юргена Лиги ходатайствует о вынесении Госконтролем оценки планов перестроить Горхолл в конференц-центр. Предполагаемая стоимость проекта – 100 млн евро, из которых 40 млн должны быть выделены из госбюджета.
Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна в понедельник назначил капитан-лейтенанта Юри Саска командующим военно-морскими силами Эстонии.
Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов улучшил свои позиции в рейтинге ATP.
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