Актуальная камера 04.02.2017 (20:00)

В ближайшие сутки температура воздуха будет падать, ветер усилится.
Центристская партия по-прежнему пользуется наибольшей популярностью среди политических сил Эстонии, но на второе место выдвинулась вытесненная из правительства Партия реформ, которой за последнее время удалось на четверть повысить свою поддержку среди избирателей. Рейтинги входящих в правящую коалицию соцдемов и отечественников существенно снизились.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и фристайлистка Келли Сильдару открыли международный турнир BMX-велосипедистов и скейтбордистов Simple Session, который в 17-й раз проводится в Таллинне.
В центре технологий по изучению раковых заболеваний надеются, что в ближайшем будущем дорогостоящие лекарства для лечения онкологических заболеваний могут стать дешевле, потому что закончится срок действия патентов на оригинальные препараты и появится возможность производить их более дешевые аналоги.
Эстонский атлет Кристьян Розенберг стал победителем открытого чемпионата Эстонии по многоборью, который завершился в Ласнамяэском легкоатлетическом холле.
Наблюдатели миссии ОБСЕ на Украине зафиксировали нарушение режима прекращения огня в городе Авдеевка на востоке страны.
Кинодокументалист Алена Суржикова удостоена региональной премии фонда "Капитал культуры".
Тысячи людей прошли в Лондоне с маршем протеста, требуя от премьер-министра Терезы Мэй дистанцироваться от "особых отношений" с новым американским президентом.
На проходящем в Италии отборочном турнире женского чемпионата мира по флорболу (хоккей в зале), сборная Эстонии в субботу одержала свою первую победу, обыграв Голландию со счетом 7-2 (5-0, 1-1, 1-1).
Президент США Дональд Трамп назвал смехотворным решение федерального судьи Сиэттла, приостановившего президентский запрет на въезд в США из семи стран с преимущественно мусульманским населением, и выразил уверенность в том, что это решение будет отменено.
На границе Латвии с Россией установлено 23 километра забора для пресечения доступа нелегальных иммигрантов, работы по строительству которого начались в 2015 году.
По положению на начало февраля в Эстонии с начала года диагностировали ВИЧ у 28 человек, а СПИД — у одного.
На этой неделе к службе в Ираке приступила команда инструкторов Сил обороны Эстонии, которая сменила ранее служившую в Ираке команду и в течение последующих шести месяцев будет обучать военнослужащих иракской армии.
Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проводит двухдневный митинг в Лионе, с которого официально начинается ее избирательная кампания за пост главы государства.
В Социал-демократической партии (SDE) считают, что существенное падение рейтинга соцдемов вызвано кампанией в средствах массовой информации, развернутой производителями алкогольной продукции.
Президент США Дональд Трамп проведет в эти выходные дни телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко.
Советский и российский актер Георгий Тараторкин скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни.
Федеральный суд в пятницу приостановил на всей территории страны выполнение указа президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд в Америку для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением, а также на прием беженцев из Сирии.
В субботу в светлое время суток для легкого моторного транспорта открыта ледовая трасса Лааксааре-Пийрисааре.
Инспекция по защите данных подтвердила, что при оплате парковки при помощи мобильного телефона необходимо учитывать, что в таком случае владелец парковки получает информацию, которую он может в дальнейшем использовать для уведомления о штрафах или их взыскания, а также для передачи в государственные инстанции.
Парки ветрогенераторов принадлежащей концерну Eesti Energia фирмы Enefit Taastuvenergia в январе выработали на 70% больше электроэнергии, чем за аналогичный месяц прошлого года.
Начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Олег Анащенко погиб при взрыве автомобиля в Луганске.
Пихельгас жмет на тормоз, Сависаар становится партийным историком, Кландорф бреет усы, Грязин ворует шапку, а Лукас наливает пивка - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
Депутат Рийгикогу Мартин Репинский подал в Совет по прессе жалобу на еженедельник Eesti Ekspress.
Человек, пытавшийся осуществить нападение с холодным оружием в Лувре 3 февраля, является гражданином Египта.
В Ида-Вирумаа определились номинанты на премию "Деятель года". Ими стали директор Силламяэской музыкальной школы Владимир Высоцкий, деревенское общество Люганузе и партнеры Вируского кинофонда.
Погода в ближайшие сутки не изменится. По-прежнему будет сыро и скользко, передает "Актуальная камера".
Зимний Отепя готовится к соревнованиям высшего уровня которые пройдут на местном стадионе «Техванди». С 18 по 19 февраля здесь состоится этап Кубка мира по лыжным гонкам, а в марте здесь выступят биатлонисты в рамках этапа европейского кубка, передает "Актуальная камера".
Эстония примет участие в совместном с Финляндией приобретении не менее 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder. На вооружение в Силы обороны Эстонии установки поступят к 2021 году.
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