Актуальная камера 04.02.2017 (20:00)

Инспекция по защите данных подтвердила, что при оплате парковки при помощи мобильного телефона необходимо учитывать, что в таком случае владелец парковки получает информацию, которую он может в дальнейшем использовать для уведомления о штрафах или их взыскания, а также для передачи в государственные инстанции.