Актуальная камера 25.01.2017 (18:00)

Французская прокуратура начало расследование в отношении Пенелопы Фийон после публикаций в СМИ, согласно которым кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон выплатил своей супруге около 500 000 евро из средств, которыми он распоряжался в качестве депутата французского парламента.
Европейская комиссия в среду разрешила еще на три месяца продлить действие пограничного контроля для некоторых стран, входящих в Шенгенскую зону, в связи с продолжающимся миграционным кризисом.
Согласно решению Государственного суда, владелец парковки имеет право эвакуировать автомобиль, если парковка не была оплачена.
Рейтинг одобрения президента США Барака Обамы, который 20 января передал полномочия Дональду Трампу, говорит о самой высокой поляризации общества за всю современную историю Соединенных Штатов, когда подавляющее большинство демократов воспринимает Обаму положительно, а подавляющее большинство республиканцев — отрицательно.
Действующая в настоящее время политика гражданства закрепляет явный конфликт между русскоязычным населением Эстонии в государством, сказал профессор Таллиннского университета Райво Ветик, комментируя выскзанную премьер-министром Юри Ратасом идею о том, что гражданство должно быть предоставлено всем людям, живущим в Эстонии в течение по крайней мере 25 лет.
Министерство финансов проведет специальную проверку в предприятии по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS) и ее дочерней фирмы Erika Neli AS для выяснения обстоятельств продажи помещений для торгового центра Arsenal.
Чувство уверенности потребителей в Эстонии в январе выросло на 4 балла и показатель индикатора установился на отметке в 1 балл. В 2016 году этот показатель составил -5 баллов.
Литовское правительство в среду одобрило проект соглашения трех стран Балтии о строительстве железной дороги Rail Baltica.
Практически каждое предприятие торговли предоставляет своим покупателям карточки клиента - чтобы еще больше их завлекать. И хотя принципы использования клиентских карт различаются, общий принцип один: при каждой покупке на карточке собираются бонусы, которыми можно воспользоваться в определенный период времени при новой покупке. Но покупатели иногда забывают это сделать, и заработанные бонусы остаются в торговой сети.
Увеличение выставочной площади и новая экспозиция Музея оккупаций, которая откроется в следующем году, обойдется почти в 2 млн евро.
После прошедших в Брюсселе переговоров лидеров Сербии и Косово глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что стороны согласились разрядить напряженность, но в Белграде дали более сдержанные оценки.
В 2016 году в Финляндии впервые в истории страны родилось меньше людей, чем умерло.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду назвал президента США "мастером сделки" и сравнил его с российским президентом Владимиром Путиным.
В среду, 25 января, расширенный выпуск новостей "Радио 4", выходящий в 12:00, впервые велся из обновленной студии бывшего старого радиодома, а ныне — Дома новостей ERR. Новости можно было не только послушать, но и посмотреть прямую трансляцию на портале rus.err.ee.
В кохтла-ярвеской основной школе Таммику из-за ОРВИ и гриппа отсутствуют 200 школьников из 535 учеников и 12 учителей. Чтобы предотвратить распространение инфекции школа не будет работать до конца недели.
Во вторник, 31 января, премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы встретятся в Таллинне с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) решил выделить 3520 евро кейтеринговой компании M.L.Catering OÜ на разработку нового майонеза.
В чешской Остраве в среду, 25 января, стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Первыми на лед вышли одиночницы.
Девелопер столичного микрорайона Юлемисте сити компания Mainor Ülemiste заключила со строительной фирмой Merko Ehitus Eesti договор о строительстве второго 13-этажного офисного здания рядом с домом Эпика стоимостью приблизительно в 15 млн евро. Оно должно быть готово во второй половине следующего года.
Городские власти просят всех маардусцев сообщать о выбоинах на проезжих улицах, которые препятствуют безопасному движению.
Повышение зарплат в основном коснется ведущих специалистов и руководителей, однако помимо этого ожидается повышение заработной платы работников торговли, квалифицированных и низкоквалифицированных рабочих. В первую очередь повышение связано с нехваткой необходимых работников, выяснилось в среду из исследования Агентства по исследованию зарплат.
Работавший в Таллинне на основании поддельного диплома врача мужчина, который лечил шизофрению, предстанет перед судом.
Топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, который возглавляет отдел по расследованию киберпреступлений, арестован. В компании подтвердили факт ареста. Это может быть связано с расследованием ФСБ дела о госизмене, сообщают СМИ. Одновременно по тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов.
Полиция периодически передает местным самоуправлениям бесхозные вещи, хозяева которых не нашлись. Среди последней партии находок, переданной Нарве, есть квадроцикл, алюминиевый кабель, водительское удостоверение, номера с автомобиля, карточки клиентов и многое другое. Городские власти пока не знают, что делать с находками и просто их хранят.
С 1 февраля пост главного редактора "Радио 4" займет ответственный редактор радиостанции Юлия Балий. Нынешний главред Мари Вельмет станет советником правления ERR.
В среду, 25 января, на своей очередной сессии столичное городское управление утвердило Айвара Тоомпере в должности руководителя таллиннской Муниципальной полиции (МуПо).
В 2016 году бытовые потребители приобрели 59 млн кубометров газа, в 2015 году – 55 млн кубометров. Коммерческие предприятия за год купили 430 млн кубометров газа, тогда как в 2015 году этот показатель составлял 328 млн кубометров, то есть прирост составил 102 млн кубометров газа. Исходя из этих цифр, руководство компании Eesti Gaas считает, что рост акциза на газ окажет сильное влияние именно на отечественную промышленность, как главного потребителя газа, и затормозит экономику Эстонии.
… Некоторое время назад мне довелось побывать в Китае, и хотя в Пекине я была впервые, что-то знакомое чудилось мне во многих проявлениях тамошней жизни: страх перед иностранцами, боязнь говорить на английском языке, убогий сервис, юркие фарцовщики… Господи, конечно, я большую часть жизни прожила в мире запретов и унылых коммунистических идеалов, как было не узнать!
Конституционная комиссия Рийгикогу поддержала постановление правительства, согласно которому для назначения членов в совет коммерческих объединений с долей государственного участия будет создана правительственная экспертная комиссия.
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