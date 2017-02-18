Актуальная камера 18.02.2017 (20:00)

Дом призрения в Сымера, где проживает 350 человек, закрывают, несмотря на протест островитян. Учреждение обеспечивало работой более ста человек, многие из которых трудились там с самого начала. Сотрудники заведения признаются, что для них это место стало родным домом.
В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд. По информации портала RTL, погиб один человек, который вышел на пути. Ранения получили 27 пассажиров поезда.
Видные деятели Ида-Вирумаа обратились к правительству с обращением. Они хотят, чтобы было выполнено записанное в коалиционном договоре обещание о переводе Академии МВД в Нарву.
Американская компания SpaceX в последние секунды отменила запуск корабля Dragon к Международной космической станции (МКС).
Государству неразумно в порядке кампании переводить государственные учреждения из одного региона в другой, считает депутат Европейского парламента от Эстонии Урмас Паэт.
Сборная России заняла первое место в эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. Эстония финишировала 21-й. Всего в эстафете участвовали 26 команд.
Президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Бизнесмен и член политического совета партии "Яблоко" в Республике Карелия Василий Попов получил политическое убежище в Финляндии.
Россия выступает за возобновление военного сотрудничества с Североатлантическим альянсом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Отепя, спринт свободным ходом выиграли норвежец Йоханнес Клэбо и шведка Стина Нильссон.
Оперная певица Элина Нечаева, которая в субботу, 18 февраля, будет вместе с Марко Рейкопом вести второй полуфинал музыкального конкурса Eesti Laul, обещала удивить оригинальным номером.
В ходе опроса, проведенного фирмой Kantar Emor по заказу BNS и газеты Postimees, избирательные союзы, независимых кандидатов, а также оппозиционную Свободную партию в общем поддержали 29 процентов респондентов. В пользу Центристской партии в ходе исследования высказались 27 процентов опрошенных.
В Таллиннском русском музее открылась выставка "Русское печатное слово в Таллинне: от 19-го века до 1940 года". В центре внимания – раритетные издания, выходившие на русском языке в Таллинне 100-200 лет назад.
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Отепя, квалификацию в спринте свободным ходом выиграл норвежец Йоханнес Клэбо. Из эстонцев никто в число 30 лучших не попал.
На этой неделе Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу финского пропагандиста нацистских идей Ристо Тейнонена, который требовал отменить установленный в его отношении запрет на въезд в Эстонию.
В пятницу, 17 февраля, в волости Ряпина Пылваского уезда автомобиль BMW 525D вылетел с дороги и перевернулся на крышу.
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 19 февраля.
В пятницу, 17 февраля, в волости Кадрина Ляэне-Вируского уезда из-за гололеда произошли две аварии. Двух водителей доставили в больницу.
В субботу, 18 февраля, состоится второй полуфинал музыкального конкурса Eesti Laul, где путем голосования жюри и телезрителей будет отобрана вторая часть финалистов конкурса. Финальный этап Eesti Laul состоится 4 марта в Saku Suurhall.
На предстоящие сутки синоптики обещают теплую, но ветреную погоду.
На лед Чудского озера забрели голландцы. Они приехали с мастер-классом по привлечению любителей подледной рыбалки. Ловля рыбы зимой на льду крупного водоема можен стать еще одним магнитом для туристов в регионе Причудья.
Совет Больничной кассы на своем сегодняшнем заседании решил дать медикам месяц на заключение коллективного договора, и не поддержал предложение о повышении зарплаты в секторе здравоохранения до подписания колдоговора. По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, стороны выразили четкое желание достичь соглашения.
Женская сборная Германии заняла первое место в эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер преодолели дистанцию за 1 час 11 минут 16,6 секунды, допустив девять промахов на восьми огневых рубежах.
В рамках Дней русского просвещения в пятницу, 17 февраля, в гимназии Густава Адольфа прошел финал конкурса чтецов среди таллиннских школьников. Ученики столичных эстонских и русских школ прочли стихи Пушкина, а лучших исполнителей наградили призами.
Министерство финансов не поддерживает выделение из правительственного резерва средств в поддержку пострадавшей от пожара коневодческой фермы в Тори, поскольку считает его необоснованным.
По мнению канцлера права Юлле Мадизе, дополнительное повышение акцизов на алкоголь, принятое правительством в конце прошлого года, противоречит конституции, поскольку нарушается принцип законных ожиданий.
Министерство иностранных дел рассказало, с какими трудностями сталкиваются граждане Эстонии за рубежом и как часто обращаются за помощью в консульские отделы. За прошлый год консулы Эстонии по всему миру пришли на помощь 1350 раз.
Если подготовленный Министерством внутренних дел законопроект вступит в силу, муниципальная полиция cможет применять силу при задержании сопротивляющихся "зайцев" в общественном транспорте, а в случае необходимости доставлять нарушителей общественного порядка в вытрезвитель.
В прошлом году Департамент оборонных ресурсов (KRA) возбудил 169 дел о проступке в отношении не явившихся вовремя на срочную службу призывников.
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